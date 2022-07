Yleisurheilutähdet lyttäävät MM-kisojen asuinolot – norjalaisurheilijan viritys kertoo karua kuvaa: "Sopimatonta ja epäkunnioittavaa"

Urheilijat asuvat kampuksella yksinkertaisessa asuntolassa. Yhdysvaltojen joukkue on puolestaan majoittunut viiden tähden hotelliin. Norjan aitajuoksija Amalie Iuel toivoisi, että asuinolot olisivat tasa-arvoisemmat.

Asuntolassa on erityisesti häirinnyt kuumuus. Useilla norjalaisilla on ollut vaikeuksia nukkua 28 asteen lämmössä. Huoneissa ei ole ilmastointia. Iuel ja hänen huonetoverinsa Elisabeth Slettum tekivät oman virityksensä viilennystä varten.

Belgian joukkueella on ollut muita ongelmia kuumuuden sijaan. Sängyt ovat olleet liian lyhyitä ja pienet huoneet tekevät harjoittelusta vaikeaa. 400 metrin juoksija Julien Watrin joutui nukkumaan lattialla, koska punkka oli liian lyhyt 185-senttiselle belgialaiselle.

– Se on rehellisesti sanottuna epäkunnioittavaa ja sopimatonta tällaisessa tapahtumassa. Me kaikki yritämme keskittyä pieniin asioihin. Kun laskeudumme Yhdysvaltoihin, odotamme kaiken olevan suurta ja sitten saamme pienet huoneet ja epämukavat patjat. Se on kaikille sama paitsi Yhdysvalloille, Borlee kertoi RTBF:lle.