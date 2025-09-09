MM-yleisurheilijat joutuvat korventavaan helteeseen – "Ei se ole mikään salaisuus"

Pika-aituritähti Nadine Visser viimeisteli MM-kuntoaan elokuun lopussa Hollannin Arnhemissa.2025 BSR Agency
Julkaistu 09.09.2025 18:07

STT

Anssi Shemeikka

anssi.shemeikka@mtv.fi

@anssishemeikka

Kansainvälisen yleisurheiluliiton World Athleticsin puheenjohtaja Sebastian Coe myönsi tiistaina, että viikonloppuna Tokiossa alkaviin yleisurheilun MM-kisoihin lienee luvassa "hellehaastetta".

Japani on tänä kesänä kärvistellyt mittaushistoriansa kuumimmat kuukaudet, kun keskilämpötila kesä-elokuussa oli 2,36 celsiusastetta normaalia korkeampi. Kyseessä oli jo kolmas peräkkäinen ennätyslämmin kesä, Japanin ilmatieteen laitos kertoi.

Kisojen avausviikonlopulle kaupunkiin on ennustettu noin 30 asteen helteitä.

– Ei se ole mikään salaisuus, että meillä on hellehaastetta Tokiossa, Coe kertoi toimittajille tiistaina lämpötilan ollessa jopa 33 astetta.

– Meillä oli niitä jo (olympialaisissa) 2021, Coe jatkoi.

Tokion olympiayleisurheiluissa 2021 koettiin parikin lajisiirtoa, kun maraton ja kävelyt siirrettiin pohjoiseen kaupunkiin Sapporoon helteiden takia. Nyt nämä rankat kestävyyslajit on tarkoitus järjestää Tokiossa.

