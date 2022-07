Norjan ja Belgian yleisurheilutähdet lyttäsivät asuinolot MM-kisoissa – Reetta Hurske täysin eri linjoilla: "Ei ole ongelmia sen suhteen"

Norjan aitajuoksija Amalie Iuel ja hänen huonetoverinsa olivat joutuneet rakentamaan kotitekoisen tuulettimen huoneeseensa kuumuuden takia. Myös Belgian menestyneet urheilijat seitsenottelija Nafissatou Thiam ja Kevin Borlee olivat kritisoineet olosuhteita. Hurskeella ei vastaavia ongelmia ole ollut.

– Kyllä koen, että olen nukkunut hyvin ja muutenkin. Näen, että olosuhteet ovat ihan ok. Eipä noissa kaikissa muissakaan kisoissa ihan välttämättä ole ollut priimaa. En anna sen vaikuttaa omaan valmistautumiseeni. Nukkuminen on sujunut ihan hyvin, Hurske sanoo.

– Ei ole meidän huoneessa ollut ainakaan kovin kuuma. Yöllä saa melkein nukkua pitkät housut ja villasukat jalassa. Ei ole ongelmia sen suhteen, Hurske toteaa.

Hurske kertoo, että fiilis tulevia kisoja varten on hyvä ja mieli on virkeänä. Viimeistelyharjoitukset ovat myös sujuneet ongelmitta. Hurske on joutunut odottamaan pidemmän tovin omaa vuoroaan MM-estradille pääsemiseen. Aika on kulunut harjoituksissa sekä muita suomalaisia kannustaessa.

– Treenit ovat totta kai olleet tärkeimmät. Tänne tulon jälkeen on keskitytty omaan tekemiseen ja aikaeroon sopeutumiseen. Samalla on pystynyt välillä katsomaan suomalaisten kilpailusuorituksia ja saanut niistä tsemppiä. Hienoa nähdä, että kaikki ovat tuolla tsemppaamassa toisiaan, Hurske kertoo.

– Totta kai tuo kilpailujen katsominen sujuu pääosin puhelimen välityksellä, sillä ulkona on aika lämmin. Ei viitsi hirveästi kuluttaa energiaa siihen helteessä olemiseen. Vähän se on sellaista odottelua ollut, mutta aika nopeasti ja kivuttomasti se on loppujen lopuksi mennyt, Hurske jatkaa.

Muuten aikaa on vietetty oman kämppiksen seurassa.

– Toki tässä on jo paljon suomalaisia lähtenyt kotiin, kun itse vasta päässyt kotiutumaan kisakylään. Syödään yhdessä ja katsotaan kisoja, jos siellä on suomalaisia. Sellaista yhteistä toimintaa. Treeneissä keskitytään omiin juttuihin, Hurske sanoo.

Yhdysvalloissa MM-kisoja on käyty kovassa helteessä. Hurske ennustaa, että alkuerävaihe on hänelle hyvään aikaan aamulla, kun on viileämpää.

– Lämmin on toki, mutta ei iltapäivän tapaista lämpöä. Välierässä tulee sitten olemaan melko lämmin ja iltapäivät ovat todella lämpöisiä. Tuulee todella vähän ja aurinko paistaa tuulettomalta taivaalta. Se on varmasti osalle haasteellinen. Siinä pitää olla verryttelyssä todella tarkka, Hurske summaa.

Hurskeen tavoitteet MM-kisoihin ovat selkeät.

– Omina tavoitteina on juosta alkueristä jatkoon ja juosta kauden parhaat juoksut.

MM-alkuerät juostaan lauantai-iltana Suomen aikaa. Välierät ja finaali ovat vuorossa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.