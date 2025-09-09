Yleisurheilutähdellä erikoinen valmistautuminen MM-kisoihin – harjoitellut tarkoituksellisesti kuumeessa

Ruotsin kestävyysjuoksija Andreas Almgren on valmistautunut erikoisella tavalla kohti yleisurheilun MM-kisoja. Tokiossa on kilpailujen aikana kova helle, ja se on otettu huomioon MM-kisojen edeltävissä harjoituksissa.

Keliolosuhteet tulevat olemaan isossa osassa Tokion MM-kilpailuja ja niistä on riittänyt keskustelua. Almgren olisi toivonut vieläkin kovempia kelejä. Paikan päällä on päivisin 32 astetta lämpöä korkealla kosteusprosentilla varustettuna. Ruotsalainen osallistuu kisoissa 5000 ja 10 000 metrille.

– Juoksin aamulla pitkähihaisessa paidassa. Minusta tuntuu, että olen tehnyt lämpöharjoittelun todella hyvin. Siksi toivon, että juoksemisen aikaan olosuhteet ovat melko vaikeat. En usko, että kaikki ovat tehneet lämpöharjoittelun yhtä hyvin, Almgren kertoi Sportbladetille.

Almgren on tänä vuonna harjoitellut paljon Bosönillä ssijaitsevassa lämpökammiossa. Hän itse kutsuu sitä kidutuskammioksi. Almgren on nostanut siellä ilmankosteuden 75 prosenttiin ja lämpötilan lähes 38 asteeseen. Tavoitteena on ollut nostaa ruumiinlämpö 38,5 asteeseen eli Almgren on yksinkertaisesti juossut kuumeessa.

Ikäviä uutisia tuli kuitenkin ennen viimeisiä valmisteluharjoituksia. Juoksumatto oli mennyt rikki.

– Sain kuitenkin neljä treeniä loppuun, kun uusi juoksumatto oli asennettu. Muuten olen juossut omalla matollani pukeutuneena useisiin vaatekerroksiin ja samalla kaksi lämmitintä on puhaltanut minua kohti. Eli olen saanut kehon lämpötilan nousemaan melkoisesti, Almgren sanoi.

Almgrenin suurimmat kilpakumppanit tulevat Afrikasta. Hän kuitenkin muistuttaa, etteivät parhaat afrikkalaiset juoksijat ole usein kotoisin Saharasta.

– Vaan korkeilta tasangoilta, joissa on melko hyvät olosuhteet juoksemiseen ympäri vuoden. Kenialaiset harjoittelevat usein kuudelta aamulla, kun lämpötila ei ole 30 astetta, Almgren päätti.

Tokion MM-kilpailut käydään 13.-21. syyskuuta.