Ruotsin pahimmalla epidemia-alueella hautaustoimistoa pitävä Jan Hokkanen ihmettelee viranomaisten epäselviä ohjeistuksia – "Luulen, että Ruotsin tapa ei ole riittävän tehokas"

Jan Hokkanen pitää poikansa kanssa Far & Son Begravningsbyrå -nimistä hautaustoimistoa Ruotsin Tukholmassa.

Korona ei toistaiseksi ole aiheuttanut ruuhkapiikkiä yrittäjän arkeen, mutta epidemiaan on varauduttu ja toimintatapoihin on tehty selkeitä muutoksia.

– Normaalissa tilanteessa asiakkaat tulisivat toimistollemme, sillä tietävät toimistomme sijainnin. Toki tuttuun paikkaan on helppo tulla.

Henkilökunta suojautuu koronavainajia vastaan

Ruotsissa covid-19 -tartuntoja on vahvistettu perjantai-iltapäivään mennessä yli 6000 ihmisellä ja virus on vaatinut yli 300 ruotsalaisen hengen. Yli puolet kaikista maan kuolemantapauksista on ollut Tukholman alueella.