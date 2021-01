Anders Tegnelliltä synkkä korona-arvio Ruotsille ja koko Euroopalle: "Suunta on kohti uutta aaltoa"

"Tilanne on edelleen vaikea"

Ruotsissa koronavirustilanne on ollut viime kuukaudet selvästi heikompi kuin naapurimaissa Suomessa ja Norjassa. Euroopan tartuntatautiviraston mukaan viruksen ilmaantuvuusluku on Ruotsissa 814, kun se on Suomessa vain 78. Norjassa luku on 113.