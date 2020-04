Voivatko hautapaikat loppua kesken Helsingissä? Sairaalan pihalle on jo tuotu kylmäkontteja koronavainajia varten: "Olemme varautuneet, jos jotakin haasteellisempaa tulee"

Koronapandemia on pakottanut useat maat varautumaan hautauspalveluiden äkilliseen ylikuormittumiseen. Lontoossa koronasairaalaksi muutetun messukeskuksen läheisyyteen rakennettiin valtava ruumishuonealue ja New Yorkissa hautoja kaivetaan valmiiksi puistoalueille.

Helsingissä sairaalapihoille on tuotu kylmäkontteja vainajien säilytystä varten. Voivatko hautapaikat loppua kesken myös Suomen väestörikkaimmalla alueella, jossa koronaepidemia on muuta maata pahempi?

Helsingin Seurakuntayhtymän hautauspalveluiden päällikön Risto Lehdon mukaan vainajien määrän kasvuun ja hautauspalveluiden kuormittumiseen on varauduttu, mutta toistaiseksi tilanne ei ole aiheuttanut poikkeustoimia tai huolta hautapaikkojen riittävyydestä.

– Nyt tilanne on normaali, mutta toki olemme varautuneet, jos jotakin haasteellisempaa tulee. Vaikka vainajia tulisi yllättäen esimerkiksi useita kymmeniä lisää, niin kapasiteettimme kestää sen, Lehto sanoo.

Vuosittain noin 5 000 vainajaa

Helsingissä arkkuhautapaikkoja on ainoastaan Malmilla, Honkanummella ja Östersundomissa. Lehdon mukaan arkkuhautareservi Helsingissä ei lopu kesken, vaikka koronavirus kuormittaisi hautauspalveluita enenevissä määrin.

Lehto huomauttaa, että hautaamisissa on normaalitilanteessakin vuosittaista kausivaihtelua esimerkiksi influenssakausien aikaan, jolloin hautaamisten määrä hetkellisesti nousee valtakunnallisesti.

Tällä hetkellä Suomessa on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin 48 ihmistä, joista 29 Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualuuella. Käytännössä alue tarkoittaa pääkaupunkiseutua ja sen lähikuntia.

Suomessa koronaepidemiahuipun on ennustettu sijoittuvan aikaisintaan toukokuun alkuun.

– Hautausten takanahan on ketju, joka alkaa sairaalasta ja päättyy sitten meille hautauspalveluihin. Välissä on oma byrokratiansa. Jos tässä ketjussa riittää työtenkijöitä ja kaikki toimii, niin pystymme kyllä Suomessa hoitamaan kaiken mitä vastaan tulee. Nämä asiat on hyvin organisoitu maassamme, Lehto sanoo.