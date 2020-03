Ruumisarkkutehtailla varaudutaan jo koronakuolemiin – hautaustoimistoja ohjeistettu koronavainajien käsittelystä: "Arkkuja ei tarvitse hamstrata"

Varautumisesta on tullut arkkutukuille ohjeistusta Suomen Hautaustoimistojen Liitosta. Liitto on ohjeistanut myös hautaustoimistoja koronaan kuolleiden vainajien käsittelystä.

– Hautaustoimistojen liitto on antanut jäsenilleen ohjeistuksen THL:n ohjeiden mukaan siitä, miten suojaudutaan, jos käsitellään koronavirukseen kuollutta vainajaa. Tämä koskee vainajan siirtokuljetusta ja arkkuun laittamista. THL on sanonut, että koronavirus vaatii hieman lisäsuojausta, mutta ei mitenkään erityisen paljon, puheenjohtaja Kyllikki Forsius kertoo.

– Käsineet on perussuojaus ja hengityssuojainta voidaan käyttää tarvittaessa. Vainaja ei yski eikä aivastele, mutta jos on roiskevaara, niin silloin käytetään esiliinaa ja silmäsuojalaseja hengityssuojainten lisäksi, Forsius sanoo.

Varastoissa runsaasti arkkuja

Ruumisarkkuja valmistavilla suomalaistukuilla on normaalistikin runsaasti arkkuja varastossa, mutta Hautaustoimistojen Liitosta on pyydetty tukkuja huomioimaan vallitseva koronaepidemia.

– Meille on tullut liitosta varautumispyyntö ja toivomus, että huomioimme tilanteen, jossa arkkuja saatetaan tarvita normaalia enemmän, koska vainajia voi tulla tavanomaista enemmän, ruumisarkkuja valmistavan SHT-tukku Oy:n toimitusjohtaja Pekka Kivimaa kertoo.

– Arkkujen osalta ei tarvita erityisohjeistusta, koska tässä maassa on olemassa valmiussuunnitelma. Se on ollut jo pitkään, ainakin vuodesta 2011 saakka. Tsunamin aikaan saimme ensimmäisen kerran osoituksen siitä, että täytyy olla varautunut, Forsius sanoo.

– Kuljetuskapasiteetti mahdollisten siirtokuljetusten osalta on riittävä eikä henkilöstöstäkään tule vajausta, Forsius lupaa.

"Pitäisi olla aikamoinen piikki, että kapasiteetti loppuisi"

Toisen kotimaisen arkkuvalmistajan Mansikkamäki Oy:n varastotilanne on niin ikään hyvä.

Mansikkamäen mukaan yrityksellä on tähän aikaan vuodesta aina satoja arkkuja varastossa.

– Meillä on erittäin joustava tuotantopuoli ja voimme tarvittaessa tehostaa kappalemääriä. Jos kapasiteetti uhkaa loppua, teemme helpommin verhoiltavia arkkuja. Meillä on hyvät varastot, ja ainakaan toistaiseksi meidän ei ole tarvinnut tehdä pitempää päivää.

Varastoja ympäri Suomea

SHT-tukulla on arkkuvarastoja ympäri Suomea ja varastoissa tavaraa riittää.

– Jos nyt yhtäkkiä tulee hetkessä suuri määrä vainajia, meidän täytyy lisätä varautumista. On tärkeää, että jokainen omainen saisi haluamansa arkun, joten varaudumme jo nyt, että suosituimpia arkkuja on varastossa. Tarkkailemme tilannetta, Kivimaa sanoo.

– Hautaustoimistot eivät voi varastoida arkkuja, vaan he hakevat ne meiltä tai me toimitamme ne heille. Se tarkoittaa, että meillä on oltava varastoa, koska arkkuja tarvitaan nopeasti ihmisen kuoltua, Kivimaa selvittää.