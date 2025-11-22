Bussi on kaatunut ojaan E45-tien varrella Storumanin ja Vilhelminan välillä Pohjois-Ruotsissa.
Aftonbladetin tietojen mukaan bussissa oli 65 henkilöä.
– Todennäköisesti useita ihmisiä on puristuksissa, kertoo hälytys- ja johtokeskuksen operaattori Christer Stefansson.
Bussi makaa kokonaan kyljellään ojassa E45-tien varrella Storumanin eteläpuolella.
– Hälytyksen mukaan bussi on kaatunut. Minulla ei ole tietoa muista ajoneuvoista, sanoo poliisin tiedottaja Elin Andersson.
Pelastuslaitos on lähettänyt paikalle 18 yksikköä, ja useita ambulansseja sekä ambulanssihelikoptereita on jo paikalla.
– Lisää on matkalla, kertoo Stefansson.