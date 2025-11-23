Suurin osa bussissa olleista oli norjalaisen yliopiston vaihto-opiskelijoita.

Lauantaina Pohjois-Ruotsissa tapahtuneessa bussionnettomuudessa oli mukana Norjan NTNU-yliopiston vaihto-opiskelijoita. NTNU kertoo asiasta verkkosivuillaan.

– Olemme ennen kaikkea helpottuneita siitä, ettei kukaan menehtynyt onnettomuudessa. Ruotsista saamamme tiedon mukaan loukkaantuneita on kuitenkin paljon. Nyt työskentelemme sen eteen, että voimme huolehtia opiskelijoistamme ja heidän omaisistaan parhaalla mahdollisella tavalla, sanoo yliopiston koulutusosaston osastopäällikkö Audun Grøm.

Vaihto-opiskelijat olivat matkalla Suomen Lappiin. Mukana oli myös norjalainen opas.

Matka järjestettiin Erasmus Student Network Trondheim -järjestön toimesta, joka on kansainvälisille opiskelijoille tarkoitettu vapaaehtoisjärjestö.

Matkanjärjestäjän mukaan opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus palata yliopistolle Trondheimiin. Seurueeseen kuului myös toinen bussi, joka jatkaa matkaa Lappiin alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Onnettomuus tapahtui lauantaiaamuna, kun suomalaisen matkanjärjestäjän Saaga Travelin bussi suistui tieltä kyljelleen E45-tiellä Vilheminan ja Storumanin kuntien välillä.

Kymmenen henkilöä vietiin ambulanssilla sairaalaan. Lisäksi 26 muuta matkustajaa loukkaantui lievästi.