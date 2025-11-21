Lumimyrsky jumitti liikenteen useilla Ruotsin pääväylillä torstaina.
Runsas lumentulo aiheutti merkittäviä liikennehäiriöitä Etelä-Ruotsissa torstaina.
Etelä-Ruotsin poliisi kertoi ruotsalaislehti Dagens Nyheterille, että sillä oli iltapäivällä samanaikaisesti hoidettavanaan 75–100 liikenneonnettomuutta.
Lumimyrskyn odotettiin iskevän pahiten Smålandin rannikolle, mutta suurin liikennekaaos syntyikin Dagens Nyheterin mukaan Länsi-Skånessa.
Liikenne jumiutui useilla pääväylillä. Ruotsin liikennevirasto on kertonut joutuneensa evakuoimaan lumeen jumiin jääneitä autoilijoita, kertoo Aftonbladet.
Tukholmaan ajamassa olleet Stefan ja Susanne Marklund jäivät asuntoautonsa kanssa useiksi tunneiksi jumiin E6-tielle Landskronan ja Helsingborgin välille.
– Vähän ärsyttää, kun ajetaan niin kovaa ja ollaan aivan liian lähellä. Näemme monia, joilla on kesärenkaat, mikä on aivan kauheaa tällaisessa kelissä, Susanne Marklund kertoo ruotsalaiskanava TV4:lle.
Pari oli kuitenkin hyvin valmistautunut, sillä he jäivät jumiin myös matkalla etelään.