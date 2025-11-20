Osika ja Lovablen 26-vuotias perustajajäsen Fabian Hedin ovat kokeneet poikkeuksellisen vuoden. Kesällä heidän yrityksensä keräsi 200 miljoonaa dollaria sijoituskierroksella, joka nosti startup-yritys Lovablen arvon 1,8 miljardiin dollariin. Näin se pääsi mukaan ruotsalaisten huippuyritysten joukkoon, eksklusiiviseen klubiin, johon kuuluvat yritykset kuten Spotify, Skype ja Mojang, uutisoi TV4.

Kahdeksan kuukautta perustamisensa jälkeen Lovable-yrityksen liikevaihto oli miljardi Ruotsin kruunua (noin 90 000 000 euroa), ja tässä kuussa luku oli kaksinkertaistunut jo kahteen miljardiin kruunuun (181 700 000 euroa).

Ruotsalainen startup-yritys Lovable kasvaa tällä hetkellä nopeimmin maailmassa. Yritys on jättänyt kuitenkin arvonlisäveron maksamatta, ja se voi tulla nyt erittäin kalliiksi, uutisoi ruotsalainen televisiokanava TV4.

Näin Lovable vastaa

Rekisteröitymistä ja arvonlisäverojen maksamista ei Fridin mukaan voi jättää tekemättä vedoten siihen, että keskitytään tuotteeseen ja kasvetaan erittäin nopeasti.