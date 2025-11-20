Nopeimmin maailmassa kasvava teknologiayhtiö, ruotsalainen Lovable on kasvanut räjähdysmäisesti, mutta ei ole maksanut arvonlisäveroa, kertoo TV4.
Ruotsalainen startup-yritys Lovable kasvaa tällä hetkellä nopeimmin maailmassa. Yritys on jättänyt kuitenkin arvonlisäveron maksamatta, ja se voi tulla nyt erittäin kalliiksi, uutisoi ruotsalainen televisiokanava TV4.
Kahdeksan kuukautta perustamisensa jälkeen Lovable-yrityksen liikevaihto oli miljardi Ruotsin kruunua (noin 90 000 000 euroa), ja tässä kuussa luku oli kaksinkertaistunut jo kahteen miljardiin kruunuun (181 700 000 euroa).
– Haluamme rakentaa ensimmäisen biljoonan dollarin yrityksen Euroopasta, Lovablen 35-vuotias toimitusjohtajaa Anton Osika kertoi syyskuussa Helsingin Sanomille.
Osika ja Lovablen 26-vuotias perustajajäsen Fabian Hedin ovat kokeneet poikkeuksellisen vuoden. Kesällä heidän yrityksensä keräsi 200 miljoonaa dollaria sijoituskierroksella, joka nosti startup-yritys Lovablen arvon 1,8 miljardiin dollariin. Näin se pääsi mukaan ruotsalaisten huippuyritysten joukkoon, eksklusiiviseen klubiin, johon kuuluvat yritykset kuten Spotify, Skype ja Mojang, uutisoi TV4.