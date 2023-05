Ruotsin päävalmentajalta kuohuttavaa puhetta Leijonista – konkariluotsi hämmästyi: "En muista vastaavaa"

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 12.-28.5.2023 Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moressa. Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta. Suomi–Ruotsi maanantaina 15.5. klo 20.20. Studio C Moressa jo klo 19.30! Parhaat palat ja kisatunnelmat suorana MTV Katsomo -palvelussa ja MTV Uutiset Live -kanavalla. Kaikki kisauutiset ja -videot MM-jääkiekon verkkosivuilla.

Ruotsi ja Suomi kohtaavat maanantai-iltana MM-kisojen A-lohkon huippuottelussa. Ennakkoasetelmat saivat mielenkiintoisen käänteen, kun Ruotsin päävalmentaja otti provosoivasti kantaa Leijonien pelitapaan.

– Meidän täytyy täyttää laidat, koska heillä ei ole syöttöpeliä. He vain pistävät kiekkoa ylös. Tulemme siis täyttämään laitoja vahvasti, Hallam väitti MTV Urheilulle.

Mistä Ruotsin päävalmentajan Leijonat-kritiikissä on kyse? Karri Kiveltä näytteet Suomen avauspelaamisen ongelmista pääkuvan videolla.

Täksi kaudeksi Ruotsin päävalmentajaksi hypänneen Hallamin puheet hätkähdyttivät C Moren asiantuntijan Karri Kiven.

– Voin sanoa, että kova on lausunto. Näkee, että siellä ollaan kyllä nyt tosissaan ja halutaan henkisesti horjuttaa Suomea. Kaikki on pelissä. Ihan tarkoituksen hakuinen heitto. Kuvastaa sitä, että hän haluaa todella kokeilla kaikkia tapoja horjuttaa Suomea mediapelillä jo näinkin aikaisessa vaiheessa, Kivi toteaa.

Psykologinen vastakkainasettelu näyttelee suurta roolia jääkiekkokentillä, mikä näkyy myös Hallamin kommenteissa. Kivi on oman valmennusuransa aikana ehtinyt nähdä ja kokea jo paljon, mutta konkariluotsi pitää silti Hallamin lausuntoja jopa poikkeuksellisina.

– En muista vastaavaa lausuntoa vastustajan koutsilta ihan lähivuosilta. Sen takia pysähdyin itsekin, kun en muista vastaavaa. Se on jopa SM-liigassa harvinaista pudotuspelien aikana saati MM-kisoissa, Kivi toteaa.

MTV Urheilun asiantuntija Petteri Sihvosen mielestä Hallamin tekemässä huomiossa on osa totuutta, mutta ruotsalaisluotsi on käyttänyt puheissaan värikästä sivellintä.

– Kova veto Hallamilta. Hän on yhtäältä oikeassa, mutta lähtee nyt taktiseen sodankäyntiin kovempansa, eli Jukka Jalosen kanssa. Hallam on havainnut, että Leijonat on iskenyt ränniin aika paljon. Mutta on suurta liioittelua ja jopa provosointia väittää, ettei Suomella olisi syöttöpeliä. Ilta näyttää, mikä on Jalosen vastaus Hallamin röyhkeyteen, Sihvonen pohtii.

– Tämä on osa sitä, että tässä myönnetään, että Leijonat on ollut taktisesti ylivertainen. On virkistävää, että lähdetään avoimesti kertomaan, että olemme nähneet, mitä nyt yritätte. Ja provosoida ikään kuin ei olisi ollenkaan syöttöpeliä. Ei se ihan pidä paikkaansa.

"Se olisi aikamoinen antautuminen"

Hallam on selkeästi tehnyt saman havainnon, jonka Sihvonen ja moni C Moren asiantuntijakin on tehnyt. Leijonien kiekollinen peli on ollut edellisissä MM-otteluissa erilaista kuin aiempina vuosina.

– On ollut meille asiantuntijoillekin mysteeri, että tämä on se ratkaisu Jaloselta siihen, että vastustajat ovat skoutanneet todella hyvin Suomen, koska Suomi on johtava taktinen jääkiekkomaa. Ihan tarkkaa tietoa ja ymmärrystä ei ole siitä, koska rännikiskomiset eivät ole toimineet, Sihvonen kummastelee.

Sihvonen on täysin varma siitä, että rännipelaamisessa on kyse nimenomaan Leijonat-luotsi Jalosen taktisesta valinnasta, eikä puolustajien itse tekemästä hätäratkaisusta paineen kasvaessa. Niin monta kertaa rännin kautta pelaaminen on kahden aikaisemman ottelun aikana toistunut.

Taktinen valinta on osoittanut USA- ja Saksa-pelissä puutteensa, eikä Leijonat ole vielä saanut peliään rullaamaan edellisvuosien tapaan. Jos pelityyliä aiotaan vielä muuttaa, on se tehtävä pian.

– En pidä sitä kovin toimivana ratkaisuna. Siihen Ruotsi nyt ilmoittaa etukäteen iskevänsä. Kiekollinen pelaaminen pitäisi aika äkkiä palauttaa, jos he aikovat niin tehdä. Se ei käy niin, että se kaivetaan yhtäkkiä naftaliinista puolivälierään, Sihvonen toteaa.

Asiaan liittyy kuitenkin muitakin haasteita. 43-vuotias Hallam haluaa sanoillaan selkeästi horjuttaa Jalosta, joka on ollut viime vuosina taktisesti edellä muita. Jos Jalonen muuttaa Leijonien pelityyliä Hallamin lausuntojen perusteella, sataa se itseluottamusta uhkuvan ruotsalaisluotsin laariin.

– Jalosen ja Hallamin välillä on leikitty kissaa ja hiirtä jo EHT:lla. Jalonen on nippa nappa pysynyt vain vähän edellä. Hallam haluaa ottaa sen taktisen valtikan Jalosen kädestä. Nyt se on otettavissa, koska Jalonen on päätynyt erikoiseen ratkaisuun, Sihvonen sanoo.

Sihvosen mukaan Hallam olisi voinut hyvin pitää mölyt mahassaan ja iskeä Leijonista tehtyyn havaintoon kaikessa hiljaisuudessa kaukalossa. Hallam halusi kuitenkin yrittää horjuttaa Jalosta ja Leijonia.

– Tällä yritetään sekoittaa sitä pakkaa. Se olisi aikamoinen antautuminen, jos nyt Jalonen muuttaisikin sitä. Yhdellä lausunnolla Hallam määräisi sen. Siksi en usko, että Leijonat tulee muuttamaan sitä, Sihvonen arvioi.