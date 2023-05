Ruotsin päävalmentaja lyttää Leijonilta tärkeän osa-alueen – hänen mukaansa sitä ei Suomella ole

Suomi–Ruotsi maanantaina 15.5. klo 20.20. Studio C Moressa jo klo 19.30!

– Pelasimme varsin hyvin. Liikutimme kiekkoa erityisen hyvin puolustusalueeltamme ylös. Meillä on ylhäällä paljon taitoa ja lahjakkuutta, mutta meidän täytyy saada kiekko sinne. Teimme siinä erinomaista työtä, ja hyökkäys oli paras puolustus tänään, Ruotsin päävalmentaja Hallam perkasi pelin jälkeen MTV Urheilulle.

Tänään maanantaina Ruotsin vastus kovenee toiseen potenssiin, kun Tre Kronor asettuu kisaisännän ja hallitsevan mestarin Suomen testiin. Hallam alusteli naapurusmaiden MM-löylyjä osin jo tammikuussa, kun hän puhui, että Ruotsilla olisi ainakin yhtä hyvä mahdollisuus mestaruuteen kuin Suomella. Hän sanoi tuolloin, että Ruotsilla on paremmat pelaajat.

– Minusta Ruotsi ja Suomi ovat kaksi todella hyvää jääkiekkomaata. Olemme nähneet tänä vuonna, että me pystymme lyömään heidät ahtaalle ja voittamaan heidät. Minusta meillä on todella hyvät pelaajat, joten katsotaan huomenna (maanantaina), Hallam vastasi.

"Heillä ei ole syöttöpeliä"

Yhtenä Leijonien heikkoutena on pidetty puolustajien kiekollisuutta.

– Kenen vahvuus Suomen pakistossa on oikeasti sellainen kiekollinen peli ja jalalla pelaaminen, luistelusta pelaaminen? C Moren asiantuntija Olli Jokinen tuoreeltaan kyseli ja nimesi nykyisestä ryhmästä vain Mikko Lehtosen .

Suomi on myös turnauksen alussa paikoin roiskinut kiekkoa liikaa, laitojakin pitkin, pystyyn.

Ruotsin päävalmentaja Hallam antoi yllättävän vastauksen, kun häneltä kysyi, mikä on taktisesti tärkeää Suomea vastaan.

– Meidän täytyy täyttää laidat, koska heillä ei ole syöttöpeliä. He vain pistävät kiekkoa ylös. Tulemme siis täyttämään laitoja vahvasti, Hallam väitti.

Suomi on MM-turnauksessa toistaiseksi hävinnyt Yhdysvalloille ja voittanut Saksan. Ruotsilla on kahdesta pelistä kaksi voittoa, kun Itävallan lisäksi se on lyönyt Saksan.