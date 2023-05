Ruotsin päävalmentaja piikitteli Leijonia – Jukka Jaloselta kylmänviileä vastaus kollegalleen

– Aiemmat vastustajat ovat pelanneet niin, että he ovat tulleet meidän molempiin pakkeihimme kiinni ja pelipuoli on ollut tukossa. Silloin koemme, että niissä tilanteissa kannattaa mennä sinne, missä tilaa on enemmän. Sen takia käytämme välillä painotonta puolta. Vaikka se ei välttämättä johtaisi kiekonhallintaan, niin silloin vastustajan hyökkääjät eivät saa palkintoa ja he tulevat väsyneinä keskialueelle. Meillä on sen jälkeen viisi äijää vastassa. Mieluimmin noin kuin että menettäisimme kiekon. Se siinä on tarkoitus, Jalonen perusteli.