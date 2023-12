Petteri Sihvoselta jyrkkä vaatimus Nuorten Leijonien konttauksen keskellä: "Käsi pystyyn – kuka tämän valinnan on tehnyt?"

Suomen joukkue jätti vielä itsestään kohtalaisen kuvan tiistain Kanada-ottelussa, joka ratkesi vasta kolmannessa erässä. Suomi koki tappion, minkä jälkeen katseet kääntyivät seuraavan päivän Saksa-kamppailuun.

Suomelta odotettiin kasvojenpesua. Se oli nyt selkeä ennakkosuosikki. Vastassa oli maa, jonka Suomi oli voittanut jokaisessa kohtaamisessaan jääkiekon alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa.

Noh, ei voittanut tällä kertaa. Saksa shokeerasi Suomea toisen erän kahdella pikamaalilla, ottaen lopulta 4–3-voiton.

MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen väläytteli jo Kanada-pelin jälkeen skenaariolla, missä Suomen joukkue ajautuu ”katastrofin keskelle”.

Nyt katastrofi on jo aivan oven takana.

– Suomen joukkueen päävalmentaja Lauri Mikkola puhui jo ensimmäisen ottelun alla siitä, että Suomen pelissä on ”välillä kaksivaiheisuutta” ja että he pelaavat ”välillä hitaammin”. Ja että he ”träppäävät tarvittaessa”. Nuo sanat paljastivat sen, että Mikkola ei ole kartalla. Tai sitten hän turvautuu ikivanhaan agendaansa, minkä takia hän sai aikanaan Kärpistä lähtöpassit. Eli siihen, että hän suorastaan vihaa Meidän peliä, Sihvonen aloittaa perkauksensa.

– Esimerkiksi Saksa-pelin alussa oli sitä, että Saksa lähetti yhden miehen maalin taakse antamaan painetta. Yhtäkkiä ohje oli se, että jatkossa ei pelata ollenkaan viivelähtöjä, vaikka juuri noihin tuo Saksan karvaustapa olisi ollut täysin optimaalinen skenaario. Oikein kiekottelemalla Suomi olisi päässyt koko ajan hyökkäämään viidellä neljää vastaan. Sama takaa-ajotilanteessa. Valmennuksesta ei tullut ohjeita siihen, että hyökätään kuusi kertaa laadukkaasti. Ei, vaan 12 kertaa epätoivoisesti kuskaten. En usko, että tämä muuttuu miksikään myöskään myöhemmissä vaiheissa, Sihvonen miettii.

Pelillinen sekaannus on näkynyt Suomen yksilöistä, joista muun muassa Ässien Lenni Hämeenaho ja Jukureiden Konsta Helenius ovat yhä nollilla.

– Suomen joukkueen pelaajat pelaavat omissa seuroissaan fiksua lätkää. Nyt heille tulee psykologista juntturaa tuon maajoukkuehokin keskellä. Esimerkkejä riittää. (Jere) Lassila on pelannut JYPissä hienoa lätkää. Tai vaikkapa Tapparan (Kasper) Kulonummi. Nyt he vetävät koko kentän kuskauksia. Ei tuolla tavalla pysty pelaamaan edes saksalaista juniorijoukkuetta vastaan.

– Nyt on palattu ikään kuin 1990-luvun alkuun, milloin juniorikisoissa sattui ja tapahtui, ja pelattiin ilman tolkun hiventä. Hämmentävää on se, että edes Kanada ei vetänyt mitään luomulätkää, kun taas Suomi vetää. Kyllähän tuossa menee pata jumiin, kun homma ei toimi ja itseluottamus on aivan kadoksissa, Sihvonen ynnäilee.

Käsi ylös

Suomi ei saa nyt minkäänlaista pelitapaetua muihin nähden.

– Kaikki on heitetty roskakoriin. Ehkä vähän yllättäen homma lähti jo Tomi Lämsällä lapasesta. Kun kuulin, että Mikkola valittiin hänen seuraajakseen, olin pöyristynyt. Ennen kaikkea en ymmärrä sitä, että miten tämmöinen valinta on tehnyt Jukka Jalosen vahtivuorolla, Sihvonen hämmästelee, viitaten siihen, miten Leijonien päävalmentaja Jalonen on toiminut Jääkiekkoliitossa myös huippu-urheilujohtajana.

– Tämä on nyt ihan täysin liiton ongelma. Joko he eivät tienneet, mitä tuleman pitää tai sitten heidän linjansa on muuttunut. Jos näin on käynyt, niin onnea vain Nuorten Leijonien GM (Kimmo) Oikariselle ja Jaloselle. Koska yksiselitteinen asia on se, että Suomen peli on aivan karmeaa kuraa. Se menee valmennustiimin piikkiin. Eihän isossa kaukalossa voi pelata noin huonoa suomilätkää. Joskus nuorten kisoissa voi selittää sillä, että kun turnaus pelataan pienemmässä kaukalossa. Nyt ei ole mitään edes tuohon liittyviä selityksiä tarjolla, Sihvonen jatkaa.

Sihvonen vaatii, että Jääkiekkoliitosta tullaan esiin ja perustellaan sitä, miksi he valitsivat Mikkolan Nuorten Leijonien päävalmentajaksi.

– Käsi pystyyn – kuka tämän valinnan on tehnyt? Onko tämä GM Oikarisen valinta vai kenen? Ne, ketkä tuon päätöksen ovat tehneet, niin kyllähän heidän pitäisi tulla nyt tukemaan Mikkolaa tämän tilanteen keskellä ja puhua sitten siitä, miten hyvää peli on. Koska samaan aikaan fakta on myös se, että eihän se ole Mikkolan vika, että hänet on valittu tuohon pestiin, Sihvonen miettii.

Nuorten Leijonien turnaus jatkuu perjantaina, jolloin vastaan asettuu Latvia. Suomi on tuolloin pakkovoiton äärellä.

Uskotko, että Suomen kurssi vielä korjaantuu?