Horjuuko Leijonien valta-asema kansainvälisessä jääkiekossa? Petteri Sihvoselta voimakas linjaus: "Ei pidä muuttaa mitään!"

Vaikka Leijonat otti Turussa vain yhden voiton, ei se pelannut tulokseen nähden heikosti.

– Tuo oli varsin hyvä turnaus Leijonilta. On selvää, että muut yrittävät miettiä konsteja, että miten he voisivat pärjätä hallitsevaa maailmanmestaria ja olympiavoittajaa vastaan. Nyt nähtiin kolme erilaista lähestymistapaa. Jos Suomi pelaisi Sveitsiä vastaan paras seitsemästä -sarjan, se menisi Suomelle 4–1. Tshekkiä vastaan sama sarja menisi Suomelle 4–2. Ruotsi haastaisi kovimmin, se menisi Suomelle 4–3. Pitää muistaa, että kun mennään MM-turnaukseen, vain Suomi on pystynyt pitämään kiinni pelitavastaan. Tämmöiset kohdennetut suunnitelmat ja iskut onnistuivat tämmöisissä lyhytmittaisissa turnauksissa. Muut maat lähestyvät, mutta Suomi pitää pintansa, Sihvonen sanoo isosta kuvasta.

– Tunnen nahoissani sen tuskan, mitä noissa seuroissa koetaan nyt. Silti, isossa kuvassa, Liigalla ei ole pienintäkään varaa ottaa Leijonilta mitään pois. Leijonat on kuitenkin Suomi-kiekon iso vankkuri. Vaikka loukkaantumiset voisivat hetken kirpaista, niin tämä on se hinta, mikä pitää maksaa. Vaikka on rajua sanoa näin. Ei voida mennä siihen, että seurat eivät antaisi enää parhaita pelaajiaan maajoukkueen käyttöön. Loukkaantumisia voi tulla ihan missä tahansa sarjapelissä sun muualla. Nyt ne saavat symbolista arvoa ja tuskaa, kun ne tapahtuvat sellaisissa ympyröissä, missä pelaajien palkkoja ei makseta, Sihvonen sanoo loukkaantumisiin liittyen.

Tuskan keskellä Sihvonen jakaa runsaasti kehuja Suomen pääsarjan suuntaan.

– Turnaus paljasti sen, että Suomi pärjää varsin hyvin monilla ensikertalaisillaan, mitä nyt oli mukana. SM-liiga tuottaa hyviä pelaajia. He olivat esimerkiksi perjantaina päittäin SHL:n kerman kanssa. Kenenkään ei tarvinnut hävetä millään tavalla. Totta kai ensikertalaiset saivat tukea hyvästä pelitavasta, Sihvonen pohtii.

Virkeä Anttila

Ensikertalaisten lisäksi Sihvonen jakaa kehuja muun muassa Harri Säterin suuntaan.

– Hän oli vahva. Niclas Westerholm oli ehkä väärä valinta maalivahtien saralla, Sihvonen pohtii.

– Marko Anttila näytti voimansa. Tekisi mieli kutsuja irvileukoja esiin, jotka ovat puhuneet siitä, että miksi Anttila on mukana maajoukkueessa. Hän on kovassa vireessä. En muista, että milloin viimeksi hän olisi liitänyt tällä tavalla. Kärpät-vaihe on tehnyt hänelle hyvää. Hänen luistelunsa on huikeassa kunnossa noin isoksi mieheksi, Sihvonen hehkuttaa.

Iso ruusupuska lähtee myös Mikko Lehtosen suuntaan.

– Hän on ainut, joka pystyi tekemään myös toisessa erässä oikeita ratkaisuja. Lehtonen ei pelaa ylös silloin, kun ei pidä pelata. Lehtonen ikään kuin vähän haastaa Jukka Jalosen toisen erän pelin ajattelutapaa, Sihvonen toteaa.

Sihvonen viittaa siihen, miten Leijonat muutti pelaamistaan Karjala-turnauksen otteluiden toisissa erissä. Leijonat haki pitkiä pystysuunnan syöttöjä ja repi viisikkoaan pidemmän vaihtovälin keskellä.

– Siinä Suomella oli hankaluuksia ja sitä Jalosen pitää ihan aidosti miettiä jatkoa ajatellen, Sihvonen painottaa.

Suomen valta-asema

Sihvosen mukaan Leijonien iso kuva on ”hyvällä mallilla”. Nyt hallitseva mestari saa tuntea nahoissaan sen, miten muut ovat hereillä ja etsivät keinoja sen pysäyttämiseen.

Suomi kun on tällä hetkellä kansainvälisen jääkiekon ykkösmaa. Varsinkin kun NHL ei saa millään järjestetyksi maailman parhaiden pelaajien World Cup -turnausta.

Mutta horjuuko Suomen valta-asema?

Sihvonen tekee asiassa voimakkaan linjauksen.

– Olen sitä mieltä, että Suomen tai Leijonien ei tarvitse muuttaa mitään, Sihvonen ilmoittaa ja jatkaa:

– Kyse on enemmän siitä, että Suomen kiekkoilussa pitää vielä tarkemmin vaalia ja pohtia rytmejä niin hyökätessä kuin puolustaessa. Vielä napsu lisää toisteisuutta siihen, mitä peli aina kutsuu. Suomi on ollut kuitenkin MM-kisoissa se maa, joka on pystynyt aina säilyttämään sen tasonsa, mikä on rakennettu pohjille. Vielä lisää huolellisuutta ja lisää tasoa toisteisuuteen. Tämä on viesti niin Jaloselle kuin SM-liigan suuntaan. Lisää laatua ja tarkkuutta sisältöihin per tilanne. Mikä on aina se oikea ratkaisu, pitääkö hyökätä nopeasti vai rauhoitetaanko, prässätäänkö vai vetäydytäänkö. Tähän liittyvä täsmällisyys on se päämyrkky, mitä vastustajat joutuvat nielemään MM-kisoissa.