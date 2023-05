Kommentti: Tre Kronor -valmentaja veti metsään – Leijonista yllätys: "Tiedän tasan tarkkaan, mitä hän on sanonut"

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 12.-28.5.2023 Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moressa. Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta. Unkari–Suomi perjantaina 19.5. klo 16.20. Studio C Moressa jo klo 15.30! Parhaat palat ja kisatunnelmat suorana MTV Katsomo -palvelussa ja MTV Uutiset Live -kanavalla. Kaikki kisauutiset ja -videot MM-jääkiekon verkkosivuilla.

Kipinät MM-kisoissa lähtivät sinkoilemaan Sam Hallamin MTV Urheilulle antaman haastattelun jälkeen. Ruotsin maajoukkuetta ensimmäistä kauttaan luotsaava Hallam yllätti vastauksellaan kysymykseeni, mikä on taktisesti tärkeää Suomea vastaan.

– Meidän täytyy täyttää laidat, koska heillä ei ole syöttöpeliä. He vain pistävät kiekkoa ylös. Tulemme siis täyttämään laitoja vahvasti, Hallam sanoi.

Hallamin heitto sytytti Tampereella tulet. Hänen puheitaan puitiin ympäri kirjoittavan median ja myös C Moren ottelulähetyksessä.

Hallam huomasi, että hän oli aiheuttanut kohua ja että hänen lausunnoistaan oli kysytty myös Leijonat-päävalmentaja Jukka Jaloselta. Kysyin maanantaina pelatun ottelun jälkeen, pelasiko Suomi niin kuin Hallam oli ajatellut vai oliko enemmän syöttelyä keskustaan.

– Vaikea sanoa heti suoralta kädeltä. Juutut tuohon, jos haluat ison juttusi. Jatka sillä tavalla, Hallam repäisi hymyillen.

Leijonat oli näyttänyt Hallamille, miten naapurimaata vastaan passaaminen käy. Suomi vei peliä ja pystyi vaivatta kiekottelemaan omista keskustankin kautta pois, joskin hävisi lopulta voittomaalikilpailussa. Hallamkin myönsi Suomen pelillisen paremmuuden.

Kummastuin sen sijaan nähdessäni, miten Hallam vastasi Iltalehdelle kysymykseen siitä, yrittikö hän häiritä Suomen joukkuetta.

– Olet mediassa töissä. Tiedät, miten nämä menevät. Sanomisistani otettiin vain puolet. Samassa haastattelussa sanoin myös, että Suomi on loistava joukkue, sillä on paljon loistavia pelaajia ja kokemusta jäällä sekä sen ulkopuolella. Suomi on loistavasti valmennettu joukkue, ja he ovat hallitsevia maailmanmestareita ja olympiavoittajia. He tietävät, miten voittaa jääkiekkopelejä, Hallam kommentoi.

Joko Hallam ei ollut lukenut tai hänelle ei ollut käännetty alkuperäistä juttua kaikilta osiltaan tai hän muisti väärin. Joka tapauksessa hän puhui pötyjä. Haastattelunauhan tarkistamisen jälkeen tulos oli sama: kaikki Hallamin puheet Leijonista päätyivät artikkeliin.

Eri asia on, olisiko Hallam halunnut puhua Leijonista vielä kehuvammin, mutta mukana oli hänen ainoa positiivinen huomautuksensa Suomesta, kun utelin, onko hänen mielipiteensä sama kuin tammikuussa. Hallam sanoi tuolloin, että Ruotsilla on ainakin yhtä hyvä mahdollisuus mestaruuteen kuin Suomella, ja lisäsi, että Ruotsilla on paremmat pelaajat.

– Minusta Ruotsi ja Suomi ovat kaksi todella hyvää jääkiekkomaata. Olemme nähneet tänä vuonna, että me pystymme lyömään heidät ahtaalle ja voittamaan heidät. Minusta meillä on todella hyvät pelaajat, joten katsotaan huomenna (maanantaina), Hallam vastasi juttuumme kirjatusti.

Kuuma kyökki

7:10 Mikä Leijonien pelissä mättää? Apuvalmentaja Mikko Manner purkaa kattavasti MM-suosikin prosessin.

Ruotsissa spekuloitiin puolestaan tuoreeltaan, että Jukka Jalonen olisi "psyykannut" Ruotsia, kun Suomen keskiviikkona 5–3 voittama Ranska oli hänen mukaansa Ruotsia kovempi haaste.

– Erittäin kova peli. Keskiviikkona joku fiksu toimittaja heitti, että pakkopullaottelu. Se oli hemmetin kova peli. Kovempi kuin Ruotsi-peli. Kovempi haaste oli Ranskasta kuin Ruotsista. Voitte kysyä vaikka pelaajilta, Jalonen kommentoi kirjoittavalle medialle.

Jalonen kuvaili Ranskan laittaneen Suomen Ruotsia ahtaammalle – kamppailleen, taistelleen, repineen, raastaneen ja liikkuneen hyvin.

– Henkinen sodankäynti jatkuu, Aftonbladet pohti Jalosen tarkoitusperiä.

Mahtoiko kokenut Jalonen pelata mediapeliä vastineena Hallamin puheisiin? Jalonen ei itse ollut paikalla torstaina Leijonien mediatilaisuudessa, mutta kysyin näkemystä myös Leijonien apuvalmentajalta Mikko Mannerilta, joka yllätti.

– En minä osaa sanoa. Hallamin Samiahan tulkittiin väärin. Tiedän tasan tarkkaan, mitä hän on sanonut, koska juttelemme hänen kanssaan aika hyvissä väleissä, kun näemme, ja tuolla on kauden aikana nähty. Mutta mediahan repii upeita otsikoita, koska tämä on intohimolaji, Manner sanoi.

Mainitsin, että Hallam oli samalla kehunut Leijonia.

– Se on aina se klassinen, mutta se kuuluu tähän pelin henkeen. Minä tiedän sen, että me molemmat joukkueet, valmennukset ja pelaajat kunnioitamme aika lujaa toinen toisiamme. Sen verran Jukka ja me kaikki olemme olleet mukana, että ikinä ei pahaa sanaa vastustajasta sanota.

– Turnauksen ollessa käynnissä kehutaan vastustajaa ennemmin kuin kerrotaan, missä he ovat huonoja. Ruotsia ylistetään ja ollaan valmiina, jos ja kun joskus vielä saamme pelata heitä vastaan.

On helppo uskoa, että Leijonissa ei lähtökohtaisesti haluta lähteä vastustajaa mollaamaan. Se ei kaiketi ollut vastaleirissä Hallaminkaan tarkoitus, mutta osana haastattelua hän puhui myös Leijonien heikkoudesta, jota vastaan Ruotsi voisi pelillisesti varautua.

Toki Hallamin kommenteista puitiin jutun julkaisemisen jälkeen laajalti sitä osaa, mikä pisti silmään ja kohautti. Tekstissä oli silti mukana hänen myönteinenkin viittauksensa Leijoniin.

Media tekee myös virheitä ja ylilyöntejä, mutta sen on niin ikään tärkeää korjata virheellinen narratiivi väitteiden lähtiessä lapasesta. Hallamille pisteet suorasta vastauksesta Leijonien heikkouksiin, mutta maajoukkuenoviisille vaikuttaa olleen vielä liikaa seistä selkä suorana nostattamissaan lämmöissä, kun kyökki kuumeni.

