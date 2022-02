Leijonille olympiakultaa? Petteri Sihvonen asettuu ajatusta vastaan – "Siksi sanon, että ei voita"

Väite: Jukka Jalosen joukoilla riittää vielä työmaata – Ruotsi-pelin vaikeudet eivät johtuneet pelkästään kurittomuudesta.

Väite: Jalosen valmennuksella on myös yksilötason murheita. Palapeli elää yhä.

Sihvonen: Runsaudenpula aiheuttaa vaikeuksia. Näyttää siltä, kuinka kokoonpanoajatus painottuu siihen, että joukkueeseen tarvitaan enemmän hämmentäjä Leo Komarovia kuin maalitykki Niko Ojamäkeä. Siihen kaikki eskaloituu. Sen lisäksi Ruotsi-ottelun maalivahtivalinta oli väärä. Jussi Olkinuora oli poissa tolaltaan. Ihmettelen, jos valmennus laittaa hänet puolivälierissä maaliin. Oma juttunsa on myös Sami Vatanen. Hän ei pysty tiukassa paikassa pelaamaan Meidän peliä. Eihän häntä voi sivuun laittaa, mutta siinäkin on pähkäiltävää.

Väite: Ruotsi-voitto ei ollut pelkästään yksi voitto. Sen tarinalla on valtava merkitys isossa kuvassa.

Savonen: Uskoin ennen turnauksen alkua, että Leijonat ei häviä yhtään peliä. Jukka Jalosen joukkueille on tyypillistä, että jossain vaiheessa turnausta eteen tulee suvanto- ja oppimishetki. Ruotsi-voitossa oli sitä kautta tuttuja piirteitä. Turhautuminen kääntyi nälkäisen kirin kautta voimalähteeksi. Leijonat on yksi tämän olympiaturnauksen isoimpia ennakkosuosikkeja. Se ei kuitenkaan poista faktaa siitä, että myös tämä joukkue tarvitsi "me voimme voittaa kenet tahansa" -tunteen. Ruotsi-nousu oli viesti siitä, että mikään ei ole mahdotonta, ja että tälle joukkueelle vain taivas on rajana.