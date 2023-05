Leijonien pelistä puuttuu tärkeä elementti – Olli Jokinen: "Ei ihan sitä, mitä aikaisemmin"

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueella on takanaan kaksi ottelua MM-kotikisoista, ja on analyysin aika. C Moren asiantuntija Olli Jokinen kertoi Huomenta Suomen Herätys Leijonat -osiossa näkevänsä Leijonien pelissä epätyypillisiä piirteitä.