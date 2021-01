Ruotsin koronavirustilanne on pahasti sekaisin: Tehohoitopaikat hupenevat – "Täällä on todella vaarallinen tilanne"

– Täällä on todella vaarallinen tilanne, kirjeenvaihtajamme kuvailee Ruotsin tämänhetkistä koronatilannetta.

Valtionepidemiologi Anders Tegnellin mukaan koronakuolemien lisäksi myös tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrä on pysytellyt Ruotsissa korkealla tasolla.

Ruotsin-kirjeenvaihtaja Jukka Lehdon mukaan testauskapasiteetti on Ruotsissa tällä hetkellä täysin riittämätön.

– Siinä on tulppa: yksinkertaisesti testituloksia ei saada pihalle.

– Itse asiassa testauskapasiteetti on lopussa. Kukaan ei tiedä, kuinka paljon täällä on loppujen lopuksi tartuntoja, Lehto selventää tilanteen vakavuutta.

Millaisen piikin joulu ja uusivuosi tekevät?

– Nyt voidaan ainoastaan seurata sitä, kuinka moni on saanut tartunnan testatuista. Se prosentti on paikka paikoin noussut jo yli 20:n, mikä on paljon enemmän kuin keväällä.