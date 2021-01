Ruotsissa rokotetuilla todettu koronatartuntoja – pääministeri Stefan Löfven tulilinjalla maan koronastrategian vuoksi: "Pieleenhän se meni"

MTV Uutisten kirjeenvaihtajan Jukka Lehdon mukaan Ruotsin pääministeri Stefan Löfven alkaa olla tulilinjalla keskustelussa maan koronastrategiasta ja siitä, kuka on vastuussa sen epäonnistumisista.

"Joutuvat vielä vuosien päästä vastaamaan tähän"

– Se on jännä, että Tegnell tuntuu elävän yhä vieläkin omassa maailmassaan, jos rumasti saa sanoa, Lehto toteaa.

– Se on aivan päivänselvää, että Tegnell ja Löfven joutuvat vielä vuosien päästä vastaamaan tähän strategiakysymykseen, Lehto arvioi.

Pandemialaki jäänyt torsoksi

Ruotsissa on otettu käyttöön pandemialaki koronakriisin hillitsemiseksi, mutta se on Lehdon mukaan jäänyt jossain määrin torsoksi. Lain avulla pystytään jatkossa esimerkiksi jakamaan sakkoja esimerkiksi luvattomista yksityisjuhlista. Epäselväksi on kuitenkin jäänyt kuinka montaa lain kohdista todella noudatetaan ja kuinka montaa niistä voidaan edes valvoa.