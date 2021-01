Lapin bilekeidas Levillä todettiin koronaa – ylilääkäri myöntää, että sairaanhoitopiirin tilanne on herkkä, miten käy hiihtolomien? "Konkretisoituu viikon tai kahden aikana"

Broaksen mukaan Lapin koronatilanne on kuitenkin tällä hetkellä rauhallinen, ja alueella ollaan edelleen perustasolla.

– Meillä on keskimäärin noin 15 uutta tapausta per viikko ihan marraskuun lopulta lähtien, Broas kuvastaa koko Lapin sairaanhoitopiirin tilannetta.

"Tilanne on herkkä"

– Tilanne on herkkä sillä tavalla, että meillä on tautipainetta heti tuossa Ruotsin puolella. Tautitilanne Euroopassa on hyvinkin haastava: muunnokset viruksesta mahdollisesti leviävät eri puolilla Eurooppaa.