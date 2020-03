Pelaako Ruotsi koronan kanssa uhkapeliä ihmishengillä? Suomalaisprofessori tyrmää: Strategia ihan sama kuin Suomellakin

Professori Mats Brommels työskentelee Tukholman kyljessä Solnassa sijaitsevassa Karoliinisessa instituutissa. Mies joutuu seuraamaan maan koronaepidemiaa suoraan sen keskiöstä: selvästi yli puolet kaikista maan kuolemantapauksista on ollut Tukholman alueella.

Tästä huolimatta professorin viesti on selvä: täällä ei uhrata ihmishenkiä.

– Ruotsin strategia on täysin sama kuin Suomellakin. Se lähtee siitä, että keskitytään terveydenhoitojärjestelmän toimivuuteen ja panostetaan siihen, että riskiryhmiä voidaan hoitaa, Brommels toteaa MTV Uutisten haastattelussa.

Hän nostaa esille esimerkiksi Tukholman tehohoitokapasiteetin, joka on epidemian aikana kaksinkertaistettu. Sitä on hänen mukaansa tarkoitus lisätä vielä kolmanneksella. Puheet siitä, että Ruotsi pelaa uhkapeliä ihmishengillä, ovat hänen mielestään pötyä.

– Se on mielestäni perusteeton väite. Ennen kaikkea tässä on kysymys väestön suojelemisesta. Keskustelussa epäilemättä tuodaan esille myös se, että pitkittynyt lama olisi myös uhka kansanterveydelle, hän toteaa.

Pääministerien toimivallat ovat erilaisia

– Eroja on torjuntatyön johtamisessa. Ruotsissa on edelleen viranomaisvaltainen järjestelmä, josta hyvänä esimerkkinä on kansanterveysviranomainen. Täällä viranomaiset päättävät ohjeista ja määräyksistä, eivätkä ministerit saa puuttua päätöksentekoon.