Viron koronatilanne on maailman pahimpia – kenttäsairaaloita suunnitellaan jo: "Täällä ei puhuta enää kriisistä, vaan katastrofista"

Viron terveysministeriön mukaan heiltä puuttuu tällä hetkellä tuhansia sairaanhoidon ammattilaisia. Lääketieteen opiskelijoita on rekrytoitu noin sata valmiustilaan. Puolustusvoimille on annettu pyyntö rakentaa kenttäsairaaloita ja sellaista suunnitellaan esimerkiksi Narvaan.

– Teholla on tällä hetkellä 65 ihmistä ja koronan alkaessa arveltiin, että 70 on ehdoton kipuraja. Yhdessä viikossa on tullut 100 vuodepotilasta lisää. Ennuste tehohoidon suhteen on se, että tämän kuun loppuun mennessä on 100 tehohoitoa vaativaa potilasta, Saraste jatkaa.