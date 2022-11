Diktaattorimaiset päätökset olivat liikaa – Saksa haastaa Fifan oikeuteen

Saksan jalkapalloliitto DFB haluaa, että urheilun kansainvälinen välitystuomioistuin CAS käsittelee Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan päätöksen kieltää kapteenien niin sanotut One love-käsivarsinauhat Qatarin MM-kisoissa. Asiasta uutisoi saksalaislehti Bild .

Osa turnauksessa mukana olevista joukkueista on halunnut, että heidän kapteeneillaan olisi käsivarsissaan sateenkaarilogolla varustettu nauha. Mediatietojen mukaan nauhaa käyttävät kapteenit olisivat saaneet otteluiden alussa keltaisen kortin.

One love-nauhoilla tuetaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä. Fifa on perustellut kieltopäätöstään varustemääräysten kohdalla, jonka mukaan kapteenien on käytettävä Fifan tarjoamia käsivarsinauhoja.