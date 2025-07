Fifa-pamppu Gianni Infantinolta härski temppu – "Luulee olevansa jumala"

Jalkapallon kansainvälinen pelaajayhdistys Fifpro on raivostunut lajin kattojärjestön Fifan puheenjohtajan Gianni Infantinon toiminnasta. Fifa väitti, että Fifpron edustajia oli paikalla New Yorkissa järjestetyssä kokouksessa, mutta näin ei kuitenkaan ollut.

Fifa julkaisi sunnuntaina tiedotteen, jossa se kertoi, että puheenjohtaja Infantino ja useat virkamiehet olivat istuneet yhdessä kokouksessa pelaajayhdistyksen kanssa. Kokous järjestettiin seurajoukkueiden MM-finaalin alla. Asialistalla oli pelaajien terveys.

Tiedotteen mukaan on yksimielisyys siitä, että pelaajilla tulee olla vähintään 72 tunnin tauko otteluiden välissä ja pelaajat tarvitsevat kauden jälkeen vähintään 21 päivää lepoaikaa.

Tiedotteessa sanotaan myös, että pelaajayhdistys ja Fifa ovat yhtä mieltä siitä, että seurajoukkuetoiminnan ja maajoukkuejalkapalloilun välille täytyy löytää oikeanlainen tasapaino, myös kansallisten, maanosaisten ja kansainvälisten turnauksien kohdalla.

– On tärkeää luoda mahdollsuuksia pelaajille ympäri maailman osallistua korkeatasoisiin turnaukseen, sillä se vahvistaa globaalia kehitystä jalkapallossa, Fifan tiedotteessa todetaan.

Nyt kuitenkin The Athletic ja The Guardian kertovat, että yli 66 000 pelaajaa edustava Fifpro ei ollut kutsuttuna sunnuntain tapaamiseen. Fifpro ottaa ehdotukset mielellään vastaan, mutta osoittaa kuitenkin tiukkaa kritiikkiä Fifan suuntaan.

Fifpron puheenjohtaja Sergio Marchi totesi Infantinosta, että hän on mies, joka luulee olevansa jumala. Marchi kutsuu päätösprosessia yksipuoliseksi ja autoritääriseksi.

Infantinosta on julkaistu kuva useiden henkilöiden seurassa New Yorkissa, mutta The Guardianin mukaan yksikään heistä ei ole Fifpron edustaja. Henkilöt kuuluvat sen sijaan järjestöihin, jotka on erotettu Fifprosta. Mukana oli myös entisiä Fifpron edustajia, jotka ovat kuitenkin jättäneet yhdistyksen.

Seurajoukkueiden MM-turnaus tuli sunnuntaina päätökseen, kun Chelsea voitti PSG:n 3-0. Turnauksen aikana keskustelun aiheena on juurikin ollut pelaajien terveys ja suuret ottelumäärät. Fifpro latasi kovaa tekstiä omassa tiedotteessaan.

– Vaikka seurajoukkueiden MM-kisat ovat herättäneet innostusta monissa kannattajissa ja tuoneet monia suuria tähtiä pelaamaan samaan turnaukseen, Fifpron täytyy huomauttaa, kuinka turnaus kätkee sisäänsä vaarallisen kuilun siihen todellisuuteen, jonka suurin osa jalkapalloilijoista kokee ympäri maailmaa, Fifpro totesi.

– Se, mitä esiteltiin jalkapallon maailmanlaajuisena juhlana, oli pelkkää Fifan luomaa fiktiota, jota sen puheenjohtaja edisti ilman vuoropuhelua, tunteita tai kunnioitusta niitä kohtaan, jotka ylläpitävät urheilua päivittäisillä ponnistuksillaan.

Juuri päättynyt MM-turnaus on saanut kritiikkiä siitä, että se pelataan laajassa muodossa heti kauden päättymisen jälkeen ja, että finaalijoukkueilla on vain kuukausi aikaa ennen sarjakauden alkua.

Turnausjärjestäjä Yhdysvallat on saanut myös kritiikkiä olosuhteista. Fifpro kehottaa Fifaa ottamaan opikseen ennen ensi kesän MM-kisoja, jotka pelataan Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa.