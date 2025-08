Janni Hussi lataa suorat sanat omasta roolistaan – "Todellakin teen sen"

Janni Hussi on luonut menestyksekästä uraa rallissa kartanlukijana. Hän tietää olevansa esikuva-asemassa edelleen varsin miesvaltaisessa lajissa.

Hussi debytoi kartturina vuonna 2022 Sami Pajarin rinnalla, kaudella 2023 hän luki nuotteja Heikki Kovalaiselle rallin SM-sarjassa ja viime kaudella kouvolalaislähtöinen Hussi nähtiin jo MM-tasolla WRC2-luokassa. Hän toimi Lauri Joonan kartturina kuudessa MM-rallissa.

Tämä kausi on vierähtänyt Jari-Matti Latvalan rinnalla Historic-rallin EM-sarjassa, mutta kaksikko nähtiin myös Jyväskylän MM-rallissa. Huhtikuussa 40 vuotta täyttänyt Latvala halusi viettää myöhästyneitä syntymäpäiväjuhliaan niin sanotusti töiden merkeissä.

Hussi vierastaa sanaa rallitähti, vaikka hän onkin poikkeuksellisen tunnettu kakkoskuski. Sosiaalisen median vaikuttajana ja TV-kasvona suurelle yleisölle tutuksi tullut Hussi on lyhyessä ajassa noussut myös menestyneeksi kartanlukijaksi.

– On se erilaista olla urheilijana huomion keskipisteenä. Niin kliseiseltä kuin se kuulostaakin, rallissa kaikki ovat yhtä perhettä. Täällä kaikki ovat iloisia ja onnellisia kilpailijoiden puolesta.

– Täällä on aivan mahtava yhteishenki. On kyseessä sitten tiimin jäsenet, kilpailijat tai yleisö. Se on kiva, että täällä on niin hyvä ilmapiiri, Hussi kertoo.

Naiskartanlukijoita on viime vuosina tullut enemmän, mutta ralli on edelleen hyvin miesvaltainen laji. Hussi tiedostaa olevansa esikuva-asemassa.

– Se on musta aivan ihanaa. Melkein jo ensimmäisestä rallista lähtien joku on tullut sanomaan, että he eivät seuraa rallia muuten, mutta tulivat tyttären kanssa, kun tiedettiin, että sinä olet täällä.

– Olen saanut tästä lajista niin paljon. Jos pystyn sitä ilosanomaa jotenkin levittämään, sen todellakin teen. Jos minäkin tänne pystymetsästä repäistynä pystyin lähtemään ja jos yksikin tyttö tai poika sitä miettii, että pitäisikö, mutta ei uskalla, niin todellakin pitäisi.

– Se on hyvä, että me rikomme normeja ja sukupuolirooleja. Täällä pärjää ihan samalla tavalla, oli sitten mies tai nainen, Hussi toteaa.

Todella monipuolinen laji

Varsinkin WRC2-luokassa on nähty useampi suomalainen naiskartturi.

Reeta Hämäläinen on tuttu kasvo Emil Lindholmin rinnalla ja Enni Mälkönen oli viime vuonna voittamassa luokan maailmanmestaruutta Sami Pajarin kanssa.

Myös Jari-Matti Latvala allekirjoittaa Hussin toteamuksen lajin muutoksesta.

– Kyllähän tämä oli vielä 2010-luvulla todella miespainotteinen. Nyt tällä vuosikymmenellä naiskartturit ovat lisääntyneet, meillä näkee naisia mekaanikkoina ja olen todella iloinen siitä.

– Sen on maailmalla huomannut, kuinka innoissaan nuoret ovat olleet siitä, että on naiskarttureita. Se tuo ihan uutta yleisöä lajin pariin. Ennen se oli enemmän isät ja pojat, mutta nyt tullaan koko perheenä, Latvala näkee.

Hussi komppaa Latvalaa sanoen, että on hienoa, että ralli kiinnostaa nuoria tyttöjä entistä enemmän.

– Tämä on tosi monipuolinen laji. Tässä on paljon muitakin hommia kuin olla autossa; voit olla mekaanikko, insinööriä tai olla vaikka järjestäjän puolella hommissa.

Entä Hussin oma ura, missä ovat hänen omat tavoitteensa?

– En haluaisi käyttää sanaa uhrannut, mutta sanotaan, että jättänyt muita jättänyt muita tilaisuuksia työrintamalta käyttämättä, jotta voin panostaa tähän.

– Kyllähän minulla tavoite on päästä mahdollisimman pitkälle, mutta olen myös realisti siinä, että tulen aika takamatkalta. Suomessakin on todella paljon kokeneita, aivan huippukarttureita.

– Olen siinä mielessä nöyrin mielin, että minun pitää tehdä todella kovin töitä, jotta voin päästä korkeimmalle tasolle. Jos se ei tätä korkeammalle riitä, tulen joka tapauksessa rallia harrastamaan. Kyllä se on tullut elämääni jäädäkseen, Hussi toteaa.

