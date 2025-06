EK13: Rajut olosuhteet mutkistavat Sardinian MM-rallia – Kalle Rovanperä hyökkää

Sardinian MM-ralli huipentuu sunnuntaina neljällä viimeisellä erikoiskokeella. MTV Urheilu seuraa kisapäivää tässä artikkelissa.

Sunnuntain ohjelma:

8.25 EK13 San Giacomo - Plebi 1 (25,19 km) 9.35 EK14 Porto San Paolo 1 (13,70 km) 11.50 EK15 San Giacomo - Plebi 2 (25,19 km) 13.30 Huolto E, Olbia (15 min) 14.15 EK16 Porto San Paolo 2, Power Stage (13,70 km)

Sardinian MM-rallin tilanne (EK12/16):

1. Sebastien Ogier Toyota 2:32.38,9 2. Ott Tänak Hyundai +11,1 3. Kalle Rovanperä Toyota +55,5 4. Elfyn Evans Toyota +4.33,3 5. Sami Pajari Toyota +4.56,3 6. Takamoto Katsuta Hyundai +6.11,4 ... Thierry Neuville Toyota Adrien Fourmaux Hyundai Gregoire Munster M-Sport Josh McErlean M-Sport Martins Sesks M-Sport keskeytti

Liveseuranta:

Klo 9.08: Evans kellottaa 10,4 sekuntia Neuvillea paremman ajan.

Klo 9.05: Pajari pyörähtää pätkällä nostattaen Evansin eteen melkoisen pilven. Vauhti on muutenkin todella heppoista. Häviää minuutin ja yhdeksän sekuntia. Auton perässä on kolhu.

– Pyörähdin ja osuin johonkin. Täytyy katsoa, mitä tapahtui. Ei vaikuttanut liian pahalta.

0:55 Sami Pajari pyörähti – karmea pöly haittaa Sardinian MM-rallia

Klo 9.01: Katsuta häviää Neuvillelle 11 sekuntia. Japanilaiskuski kertoo olleensa isoissa vaikeuksissa pölyn kanssa.

Klo 8.54: Neuville paukuttaa pölystä välittämättä liki puoli minuuttia pois Fourmaux'n aiemmasta kärkiajasta. Taistelu sunnuntaipisteistä on alkanut!

– Kamalaa, kamalaa, Neuville sanoi pölystä.

– Luulen, että pätkä putsaantuu niin paljon, että takaa tulevat ajavat 20–25 sekuntia nopeammin.

Klo 8.48: Huhhuh, pölyseinä on melkoinen, kun Thierry Neuville hyökkää pätkällä. Samalla nouseva aurinko tulee toisinaan erittäin pahasti vaakatasossa vasten kasvoja.

Gregoire Munsterin mukaan lopussa näkyvyys oli vain 30 metriä eteenpäin.

Klo 8.41: Lisähaastetta päivään tulee hurjasta pölystä, joka tien pinnasta nousee. Lähtövälit ovat kolme minuuttia, mutta silti pätkällä kuljettajia odottaa melkoinen pölypilvi edellisen auton jäljiltä.

Klo 8.33: Tilanne WRC2-sarjan kisassa on suomalaisittain loistava, kun Emil Lindholm johtaa luokkaa minuutilla ja 11 sekunnilla ennen Lauri Joonaa. Joonalla on 16 sekunnin etumatka Puolan Kajetanowicziin.

Klo 8.31: Sunnuntain ensimmäinen pätkä San Giacomo–Plebi on jo käynnissä. Kyseessä on yksi kisan pitkimmistä erikoiskokeista. Se on ajettu viimeksi vuonna 2013, joten yllätyksiä voi tulla. Kunnon Sardinian pätkän tavoin matkalla on karua soratietä, neulansilmämutkia kivineen ja vesilätäköiden ylitys.

Klo 8.26: Päivän rengasvalinnoista sen verran, että Ogierilla ja Tänakilla on matkassaan neljä pehmeää ja yksi kova rengas. Rovanperällä on kaksi kovaa ja kolme pehmeää, Pajarilla kolme molempia.

Klo 8.22: Hyvää huomenta ja tervetuloa jännittämään Sardinian MM-rallin päätöspäivää. Tänään ratkaistavana on kisan voiton lisäksi nippu sunnuntain lisäpisteitä, jotka ovat arvokkaita MM-taistelun kannalta. Päivään lähdetään Sebastien Ogierin 11 sekunnin johdossa Ott Tänakiin. Kalle Rovanperä on kolmantena ennen MM-taistelupariaan Elfyn Evansia.

Toyotan toinen suomalaiskuski Sami Pajari ajoi vahvaa rallia, kunnes hän koki rengasrikon lauantai-iltapäivän toisella pätkällä. Pajari koki hässäkän yhteydessä kolmen ja puolen minuutin aikatappion, minkä myötä hän tipahti kokonaistilanteessa viidenneksi.