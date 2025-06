Kalle Rovanperä hyötyy pahan vastuksen onnistumisesta: "Iso vaikutus"

Toyotan Kalle Rovanperä on onnistunut kahdessa edellisessä MM-rallissa taktisesti hyvin. Tällä viikolla ajetaan kauden seitsemäs MM-ralli Kreikassa. Tästä artikkelista löydät Kreikan MM-rallin ohjelma, aikataulun ja lähetysajat.

Vaikka lähtöpaikka on molemmissa rajuissa soraralleissa ollut huono, on suomalaiskuljettaja napannut kaksi kolmatta sijaa sekä muun muassa Sardiniasta sunnuntailta täydet pisteet. Rovanperä koki itsekin Sardinian rallin jälkeen, että taktiikka on toiminut.

Rovanperä on lähtenyt sekä Portugalissa että Sardiniassa maltilla matkaan, koska edelleen uudet Hankookin renkaat aiheuttavat soralla Toyota-tähdelle päänvaivaa. Juhannuksen jälkeen ajettavasta Kreikan MM-rallista Rovanperällä on hienoja muistoja.

Kaksinkertainen maailmanmestari juhli legendaarisen Akropolis-rallin voittoa kausilla 2021 ja 2023. Nyt myös lähtöpaikka paranee, sillä sarjaa johtavan Elfyn Evansin lisäksi Rovanperän eteen starttaa myös osa-aikakuljettaja Sebastien Ogier, joka nousi Sardiniassa pisteen turvin Rovanperän ohi.

– Kyllä sillä on iso vaikutus. Ne muutamat ensimmäiset lähtöpaikat ovat tärkeimmät. Nyt Kreikassa ollaan taas ihan keskellä kesää, joten varmasti on kuumaa ja tosi kuivaa, Rovanperä sanoo.

Vaikka Rovanperä on viihtynyt Kreikassa perinteisesti erinomaisesti, ei mies lähde tällä kertaa hakemaan väkisin voittoa. Tärkeintä on kaventaa entisestään tallikaveri Evansin MM-johtoa, joten taktiikka on käytännössä sama kuin Portugalissa ja Sardiniassa.

Rovanperä on tottunut MM-sarjan johtajana miettimään kautta isona kokonaisuutena. Joka kisassa ei tarvitse silloin ajaa voitosta, vaan tärkeintä on kerätä pisteitä joka rallista mahdollisimman iso potti. Tässä taktikoinnissa olivat mestareita myös aiemmat mestarit Ogier sekä Sebastien Loeb.

– Kreikka voi olla kolmanneltakin paikalta hankala kisa, mutta nyt tietenkin siinä ovat Seb ja Elfyn edessä, joilla on hankalaa myös, Rovanperä kertoo.

– Voi olla, että minulla on vähän samanlainen plääni kuin täällä (Sardiniassa), että lähdetään ajamaan totta kai maksimipisteitä, mutta jos otetaan enemmän pisteitä kuin Elfyn edessä, niin se on silloin taas ihan hyvä viikonloppu. Varmasti siitä tulee haastava kilpailu.

Rovanperän suomalainen tiimitoveri Sami Pajari lähtee niin ikään Kreikkaan hakemaan menestystä. Nyt Pajarin vyöllä on kokemusta rajuista soraralleista Rally1-auton ratissa, joten kenties vauhtitasoa voi hieman nostaa.

– Siellä on varmaan aika kuumaa jälleen kerran. Jokseenkin samantyyppistä on luvassa, mitä oli Sardiniassa ja ehkä Portugalissakin. Siinä mielessä on hauskaa, että meillä on tämmöinen sorakisojen sarja, niin kyllä minä luulen, että tästä pystyy taas ottamaan jotain oppia siihen seuraavaan.

Kreikan MM-rallin ohjelma 2025:

Torstai 26.6.

08.01 Testierikoiskoe (3.62 km) 18.05 EK1 EKO Athens SSS (1,50 km)

Perjantai 27.6.

07.28 EK2 Aghii Theodori 1 (26.76 km) 08.31 EK3 Loutraki (12.90 km) 10.28 Aghii Theodori 2 (26.76 km) 16.31 EK4 Arzachena 2 (13.97 km) 11.46 Huolto, Loutraki (20 minuuttia) 14.29 EK5 Thiva (19.58 km) 16.50 EK6 Stiri (24.18) 19.31 EK 7 Elatia (11.58 km) 20.53 Huolto, Lamia (45 minuuttia)

Lauantai 28.6.

08.22 EK 8 Pavliani 1 (24.58 km) 10.05 EK 9 Karoutes 1 (19.48 km) 11.32 EK 10 Inohori 1 (17.66 km) 13.32 Huolto, Lamia (40 minuuttia) 15.22 EK 11 Pavliani 2 (24.58 km) 17.05 EK 12 Karoutes 2 (19.48 km) 18.32 EK 13 Inohori 2 (17.66 km) 20.02 Huolto, Lamia (45 minuuttia)

Sunnuntai 29.6.

08.03 EK 14 Smokovo 1 (26.16 km) 09.05 EK 15 Tarzan 1 (23.37 km) 11.09 Huolto, Lamia, (15 minuuttia) 12.32 EK 16 Smokovo 2 (26.16 km) 14.15 EK 17 Tarzan 2, Power Stage (23.37 km)

Kreikan MM-rallin lähetykset MTV:llä:

Torstai 26.6.

Klo 08.00 Testierikoiskoe

Klo 17.15 Pre Show (englanninkielinen)

Klo 17.45 EK1 (Myös MTV Subilla)

Klo 23.05 Rallisirkus (MTV3)

Perjantai 27.6.

Klo 07.15 EK2-3

Klo 10.25 EK4

Klo 14.20 EK5

Klo 16.45 EK6

Klo 19.25 EK7

Klo 21.00 Service Park (englanninkielinen)

Klo 22.35 Ralliextra (MTV3)

Lauantai 28.6.

Klo 08.10 EK8

Klo 10.00 EK9

Klo 11.25 EK10

Klo 13.30 Service Park (englanninkielinen)

Klo 15.05 EK11

Klo 17.00 EK12

Klo 18.25 EK 13

Klo 19.45 Service Park (englanninkielinen)

Klo 22.35 Ralliextra (MTV3)

Sunnuntai 29.6.

Klo 07.50 EK14-15

Klo 12.25 EK16

Klo 13.35 EK17 (Myös MTV3)

Klo 19.20 Ralliextra (MTV3)

Kaikki lähetykset ovat katsottavissa MTV Max -kanavalta sekä MTV Katsomon suoratoistopalvelusta. Kaikki ohjelmat listattuna mtv.fi/ohjelmat/mm-ralli.