Kalle Rovanperä korjaamaan kitkerää tappiota – mestarikuskista tylyä tekstiä: "Menestys tuolla olisi tuuria"

– Safarissa erikoista on se, että hiekan seassa voi olla nyrkin kokoisia kiviä. Se maaperä on niin outoa. Tie voi näyttää siltä, että siitä voi laukaista hana auki menemään, mutta sitten hiekassa onkin kivi, joka hajottaa renkaan tai jotain alustasta tai moottorista, Ketomaa selvittää.

Hyundai vai Toyota?

– Hyundai on kehittynyt teknisesti ja on luotettavampi kuin aikaisemmin. Heillä on siis aiempaa paremmat mahdollisuudet voittoon Keniassa, mutta näen, että Toyotalla on edelleen paremmat saumat voittoon, varsinkin Rovanperän käsissä, Ketomaa pohtii.