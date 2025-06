Kommentti: Sebastien Ogier lähetti painavan viestin – poikkeuksellinen kuva julki

Sebastien Ogier teki pian ennätyksellisen viidennen Sardinian-voittonsa jälkeen omat prioriteettinsa selviksi. Ei kannata odottaa, että kahdeksankertainen maailmanmestari jahtaisi tänä vuonna Sebastien Loebin ennätystä, kirjoittaa MTV Urheilun Mikko Hyytiä.

Nyt jo neljättä kautta osa-aikaisen kuljettajan roolissa rallin MM-sarjaa kiertävä Ogier on vielä 41-vuotiaanakin Toyotalle verraton täsmäase taistelussa Hyundaita vastaan.

Ogier on osallistunut tänä vuonna neljään kisaan, joista tuloksena on kolme voittoa ja yksi kakkossija. Vaikka muut ovat ajaneet kaksi kisaa enemmän, Ogier on silti MM-sarjassa toisena vain 19 pisteen päässä tallikaveristaan Elfyn Evansista.

Kun latu maistuu tähän tapaan, lajin seuraajien huulille on noussut taas kerran tuttu pohdinta.

Voisiko Ogier innostua viime vuoden tapaan ajamaan kaikki loppukauden kisat ja tavoittelemaan sitä yhä puuttuvaa yhdeksättä MM-titteliä, joka nostaisi hänet maanmiehensä Loebin rinnalle?

Sardinian kisan alla Ogier itse sanoi olevansa yllättynyt siitä, miten korkealla hän on MM-pisteissä, mutta kiisti ajatustensa olevan mestaruustaistelussa.

– Kreikan jälkeen otan taukoa. En aja sitä seuraavassa kisassa Virossa.

Ogier on siis mukana vielä seuraavassa osakilpailussa, ja jos Toyota pystyi Sardiniassa ottamaan kolmelta ensimmäiseltä lähtöpaikalta sijat yksi, kolme ja neljä, tuloksenteko on samoilta lähtöpaikoilta mahdollista myös kesäkuun lopussa Kreikassa – varsinkin kun tallin auto on iskunkestävyydeltään kuin panssarivaunu.

Lopullinen päätös Viron kisaa koskien pitää kuitenkin tehdä jo ennen Kreikkaa. Ilmoittautumiset 17.–20. heinäkuuta Tartossa ajettavaan kauden kahdeksanteen osakilpailuun tulee olla tehtynä ensi viikon tiistaihin mennessä.

Osviittaa siitä, malttaako Ogier pysyä päätöksessään, saatiin sunnuntai-iltana hänen Instagram-tilillään. Münchenissä jo pitkään asunut Ogier julkaisi herttaisen kuvan, jossa hän on kaapannut ensi viikolla yhdeksän vuotta täyttävän Tim-poikansa lämpimään halaukseen.

– Päivän paras tunne? Se, kun poikani tuli minua vastaan juna-asemalle, Ogier kirjoitti kuvan yhteyteen.

Jo pikaisellakin vilkaisulla huomaa, että julkaisu poikkeaa melkoisesti Ogierin tilin muuten erittäin työpitoisesta kuva- ja videovirrasta. Edellinen kuva Tim-pojasta löytyy syyskuulta 2023 ja sitä edellinen jouluaatolta 2021.

Kun sisältö on näin tarkasti kuratoitua, herää väistämättä kysymys, miksi Ogier halusi julkaista tällaisen kuvan juuri nyt?

Juttu jatkuu kuvaupotuksen jälkeen.

Jos yllä oleva kuva ei näy laitteellasi, näet kuvan tästä linkistä.

Ei ainakaan siksi, että sunnuntai-illan jälleennäkeminen olisi ollut jotenkin tavanomaisesta poikkeava. Siinä missä Ogierin Francois-isä ja Chantal-äiti ovat hyvinkin tuttu näky MM-ralleissa, Tim-poikaa tai Andrea-vaimoa paikalla ei näy käytännössä koskaan.

Ogier on jo vuosien ajan lähtenyt kotimatkalle mahdollisimman nopeasti kisan jälkeen. Kaipaus kotiin alkoi kalvaa heti pojan synnyttyä.

– Meillä on tapana haluta elämässä sitä, mikä meiltä puuttuu, Ogier sanoi Dirtfishin mukaan vuonna 2021, kun hän jättäytyi sivuun täysipäiväisestä ralliammattilaisuudesta viettääkseen yhä enemmän aikaa perheensä kanssa.

Tämä lausahdus voisi toki yhtä lailla päteä yhdeksännen mestaruuden jahtaamiseen, mutta sunnuntai-iltana julkaistu kuva ja sen sisältämä viesti ei olisi voinut olla selkeämpi: vaikka menestys rallikuljettajana maistuu vielä kypsemmälläkin iällä, mikään ei lyö laudalta niitä tunteita, joita Ogierkin on saanut jo vuodesta 2016 lähtien kokea siinä huomattavasti merkityksellisemmässä roolissa oman lapsensa isänä.

Useampikin media eri maista oli vieläpä kysellyt Ogierilta Sardiniassa mahdollisesta yhdeksännen mestaruuden jahtaamisesta.

– Poikani on minulle arvokkaampi kuin yhdeksäs mestaruus, Ogier sanoi Sardiniassa Belgian ranskankielisen yleisradioyhtiön RTBF:n mukaan.

Joku saattaa tässä kohtaa kysyä, miksi Ogier sitten viime vuonna malttoi lähteä taistelemaan mestaruudesta?

Varmasti ainakin siksi, että urheilulliset perusteet olivat hyvin toisenlaiset kuin esimerkiksi juuri nyt.

Ogier teki viimevuotisen päätöksen omien sanojensa mukaan elokuun alussa Suomessa. Hän oli uransa toisen Jyväskylän-voiton jälkeen MM-sarjassa toisena 27 pisteen päässä Hyundain Thierry Neuvillesta. Belgialaisen tallikaveri Ott Tänak oli kolmantena 31 pisteen päässä ja Toyotan kovimpana mestariehdokkaana kauteen lähtenyt Evans vasta neljäntenä 36 pisteen päässä.

– On parempi, että on kaksi Toyotaa taistelemassa kahta Hyundaita vastaan, Ogier perusteli.

Lukuisten ajovirheiden sävyttämä loppukausi oli odotuksiin nähden raju pettymys, ja siksi Ogierin kynnys altistaa itsensä moiselle on takuulla tänä vuonna korkeampi.

Kaiken lisäksi Evans johtaa nyt MM-sarjaa 19 pisteen erolla Ogieriin ja 20 pisteen erolla Kalle Rovanperään. Hyundai-kuskeista Tänak on 25:n ja Neuville 50 pisteen päässä Evansista.

Sota ei tunnetusti yhtä miestä kaipaa – eikä kaipaa tällä hetkellä Toyotakaan.

Ei edes Sebastien Ogieria.