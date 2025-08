Rallin MM-sarjan promoottorilta mehukas paljastus – ”Ihmiset takovat oveani”

Rallin MM-sarjan promoottori kertoo, että kalenteriin on tarjolla enemmän kisoja kuin mukaan voidaan ottaa. Tarjolla on mielenkiintoisia vaihtoehtoja.

Rallin MM-sarjan ensi vuoden kalenteri julkistettiin tovi sitten. Mitään mullistavia yllätyksiä ei siinä nähty. Varsinaisia uusia kisoja ei tullut; Kroatia nousi takaisin ja Keski-Euroopan ralli putosi pois.

Näiden lisäksi Japani vaihtoi paikkaa loppusyksystä keväälle ja vastaavasti Italia siirtyi Japanin paikalle kalenterissa.

– Tuollainen touko-kesäkuun päivämäärä on luultavasti itse asiassa ihanteellisempi paikka Japanille, MM-sarjan promoottorin tapahtumajohtaja Simon Larkin kertoi DirtFish-uutissivustolle.

Tämän vuoden kalenterissa kaikki niin sanotut rankat sorakisat Portugali, Sardinia ja Kreikka ajettiin putkeen.

Larkin toteaa, ettei tilanne ole ollut helpoin MM-sarjan kärkimiehelle Elfyn Evansille, joka joutui toimimaan aura-autona kaikissa kolmessa kisassa. Walesilainen menetti voittomahdollisuudet käytännössä heti avauspäivänä. Tämä oli myös ajatuksena uudessa kalenterissa.

– Uuden järjestelyn myötä haetaan myös kilpailullista puolta, kun sorarallien putki katkaistaan asfalttikisalla, hän sanoo.

– Se tarkoittaa myös sitä, että voimme laatia paremmat aikataulut merirahtikuljetuksillemme ja se asettaa Japanin kalenterin osaan, johon voimme toivottavasti lisätä uuden tapahtuman kyseiselle alueelle häiritsemättä merirahtiaikatauluja vuonna 2027 tai sen jälkeen.

Useita vaihtoehtoja

MM-sarjan tavoitteena on järjestää useampi kuin yksi tapahtuma Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Larkin ei suostu avaamaan tarkemmin, mikä maa olisi mahdollisesti tyrkyllä, mutta asian pitäisi varmistua lähikuukausien aikana.

– Yleisesti ottaen tilanne on ollut viime vuosina se, että meillä on paljon enemmän jännittäviä mahdollisuuksia kuin kalenterissa on ollut avoimia paikkoja Se helpottaa työtäni ja ihmiset käytännössä takovat oveani. Se on fantastista.

Uusi-Seelanti on havitellut paluuta ja Larkin sanoo, että keskusteluja on käyty myös Australian ja Indonesian hallitusten kanssa. Nekin entisiä MM-osakilpailuja isännöineitä maita.

– Ne ovat tällä hetkellä alueen tärkeimmät toimijat, ja kaikki vaihtoehdot ovat toteuttamiskelpoisia vuoteen 2027 mennessä.

Ei enempää Etelä-Amerikkaan

Argentiinan rallia pidetään yhtenä MM-sarjan klassisimmista kisoista, ja sitä on järjestetty 36 kertaa jo vuodesta 1980 lähtien. Mutta se ei ole ollut osa kisakalenteria vuoden 2019 jälkeen, jolloin se muodosti Etelä-Amerikan duon Chilen rallin kanssa.

Jari-Matti Latvala Argentiinan MM-rallissa vuonna 2019.

Argentiinan tiedetään olevan kiinnostunut paluusta, ja keskusteluja on käyty sen ja MM-sarjan promoottorin välillä. MM-sarja ei kuitenkaan ole kiinnostunut järjestämään useampaa kuin kahta Etelä-Amerikan osakilpailua.

Tänä vuonna kalenterissa nähdään seuraavaksi ajettavat Paraguay ja Chile. Larkin sanoo Paraguaylla olevan ”monivuotinen sopimus", joten 2027 toisen paikan saisi Argentiina tai Chile. Ei molemmat.

– Luulen, että kaksi on luultavasti maksimi Etelä-Amerikassa. Larkin toteaa.