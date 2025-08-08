Suomen MM-ralli jysäytti hurjat lukemat

Jyväskylän MM-rallin yleisömäärä yllätti järjestäjät myönteisesti heinä-elokuun vaihteessa. Autourheilun kattojärjestön AKK-Motorsportin mukaan tapahtumassa kävi 81 000 yli 12-vuotiasta katsojaa, mikä on enemmän kuin kertaakaan kuluvalla vuosikymmenellä.

Rallin tapahtuma-alueiden kokonaiskäyntimäärä nousi 267 000:een.

– Ralli kiinnostaa ihmisiä enemmän kuin pitkiin aikoihin, ja se näkyi tänä vuonna aivan kaikessa. Olemme onnistuneet tekemään tapahtumasta entistä saavutettavamman ja elämyksellisemmän, ja sitä kehitystä jatkamme määrätietoisesti, toimitusjohtaja Kimmo Vainio kommentoi yleisön kiinnostusta AKK-Motorsportin tiedotteessa.

Kaksinkertainen rallin maailmanmestari Kalle Rovanperä voitti tänä vuonna Jyväskylän MM-rallin ensi kertaa urallaan.