Urheilu
MM-Ralli-sivujen kansikuva
MM-Ralli
Etusivu
Aikataulu ja tulokset
MM-pisteet
Valmistajien MM-pisteet

Suomen MM-ralli jysäytti hurjat lukemat

4:20imgSe on siinä! Kalle Rovanperä on Suomen MM-rallin voittaja – järisyttävä veto Ouninpohjan päätöspätkällä
Julkaistu 08.08.2025 11:03

MTV URHEILU-STT

Jyväskylän MM-rallin yleisömäärä yllätti järjestäjät myönteisesti heinä-elokuun vaihteessa. Autourheilun kattojärjestön AKK-Motorsportin mukaan tapahtumassa kävi 81 000 yli 12-vuotiasta katsojaa, mikä on enemmän kuin kertaakaan kuluvalla vuosikymmenellä.

Rallin tapahtuma-alueiden kokonaiskäyntimäärä nousi 267 000:een.

– Ralli kiinnostaa ihmisiä enemmän kuin pitkiin aikoihin, ja se näkyi tänä vuonna aivan kaikessa. Olemme onnistuneet tekemään tapahtumasta entistä saavutettavamman ja elämyksellisemmän, ja sitä kehitystä jatkamme määrätietoisesti, toimitusjohtaja Kimmo Vainio kommentoi yleisön kiinnostusta AKK-Motorsportin tiedotteessa.

Kaksinkertainen rallin maailmanmestari Kalle Rovanperä voitti tänä vuonna Jyväskylän MM-rallin ensi kertaa urallaan.

Lue myös: Rallin MM-sarjan promoottorilta mehukas paljastus – ”Ihmiset takovat oveani”

Lisää aiheesta:

Suomen MM-rallista kovia lukemia pöytään – yli 19 miljoonaa euroa alueelleVarmistus: Suomen MM-rallille jatkoa WRC-sarjassaTästä puhutaan Jyväskylän MM-rallin kohdalla – alueelle yli 14 miljoonan euron hyppäysSuomen MM-rallin nimi vaihtuuJyväskylän MM-rallin ajankohta muuttuu – "Monille katsojille mieluisampaa"Jyväskylän rallihuuma nousussa – talousvaikutus kasvanut roimasti lähivuosina
MM-ralliSuomen MM-ralliRalliUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

MM-ralli