Kalle Rovanperästä tehtävissä hätäinen vertailu – Asiantuntija: "Epäreilua"

Sébastien Ogier on osoittanut alkukaudella olevansa edelleen rallin MM-sarjan eliittikuljettaja. MTV Urheilun asiantuntijat pitävät vertailua Kalle Rovanperään epäreiluna.

Ranskalainen Ogier, 41, on ajanut vuodesta 2022 lähtien MM-sarjassa kevyemmällä kisakalenterilla. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, ettei hän ole hakenut yhdeksättä maailmanmestaruutta.

Viime syyskaudella hän kuitenkin intoutui yrittämään, kun hän roikkui upeasti MM-taistossa. Suurmestari teki yllättäen isoja virheitä ja veti vesiperän.

– Luulen, että hän kävi tuon jälkeen itsensä kanssa sellaisen keskustelun, että hänen ei tarvitse enää todistella mitään kenellekään, vaan nyt hän voi nauttia lopuista kilpailuista urallaan, MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa analysoi.

Tällä kaudella Ogier on ollut suorastaan huippuvedossa: kaksi voittoa ja kaksi kakkossijaa neljässä ajamassaan kisassa. Hän on MM-sarjassa toisena, vaikkei matkustanut lainkaan Ruotsiin ja Keniaan helmi–maaliskuussa.

Tämä on käynnistänyt tutut spekulaatiot mestaruusyrityksestä. Ogier on kieltänyt ne jyrkästi, ja alleviivasi kantaansa jättäytymällä pois heinäkuun Viron MM-rallista.

Ogier on lyönyt tällä kaudella myös tallitoverinsa, kaksinkertaisen maailmanmestarin Kalle Rovanperän kolmessa neljästä kaasuttelemastaan kilpailusta, ja johtaa tätä MM-sarjassa pisteen erolla. Äkkiseltään voisi ajatella, että Ogier on tällä hetkellä Toyota-toveriaan etevämpi kuljettaja.

Kalle Rovanperä (toinen oik.) on kukistanut Sébastien Ogierin (vas.) tällä kaudella ainoastaan Kanarian MM-rallissa huhtikuussa. Kaksikko on ajanut vastakkain neljässä osakilpailussa./All Over Press

Rovanperän ja Ogierin vertaileminen keskenään olisikin herkullista, mutta se on äärimmäisen vaikeaa. Kun Rovanperä otti vakuuttavia ensiaskeleitaan MM-pääluokassa vuosina 2020–2021, Ogier ajoi viimeiset täydet kautensa ja päätti ne mestaruuteen.

Kun Rovanperä nousi vuonna 2022 rallimaailman kuninkaaksi, Ogier oli mukana enää vain kuudessa kilpailussa 13:sta.

Viimeisen neljän kauden ajan kaksikon ennakkoasetelmat MM-ralleihin ovat kuitenkin olleet valtaosin erilaiset – pienenä poikkeuksena viime vuosi, kun molemmat jättivät kisoja väliin.

– Lähtökohta on täysin erilainen. Rovanperä joutuu koko ajan miettimään MM-sarjaa, ja Ogier pystyy ottamaan sellaisen ekstrayrityksen, asiantuntija Janne Ferm korostaa.

Lisäksi esimerkiksi kuluvalla kaudella Ogier on saanut startata perjantaisin Rovanperää paremmilta lähtöpaikoilta. Ketomaa nostaa esiin myös paineettoman tilan – voitto tai tappio ei hetkauta Ogierin asemaa.

– Se on epäreilua, Ketomaa toteaa vertailusta, korostaen kuluvaa vuotta, kun Rovanperä on palannut maailmanmestaruustaistoon osittaisen kauden jälkeen.

Ja kun Ogier ajaa vain osan kisoista, hän valitsee joukosta vain hänelle mieluisimmat. Monte Carlo, Portugali ja Sardinia (kaikista voitot) kuuluvat ranskalaisen suosikkeihin.

– Esimerkiksi Portugalin ja Sardinian Ogier muistaa ulkoa, Ferm toteaa ja huomauttaa, että tulevana viikonloppuna Kreikassa kokemuspuoli tasoittuu Rovanperän kanssa.

– Kanaria oli huhtikuussa uusi kisa, ja siellähän Ogier oli vähän vastaantulija Rovanperää vastaan, asiantuntija jatkaa.

Jos tutkitaan aikaa Rovanperän ensimmäisestä voitosta (Viro 2021) tähän päivään, Rovanperä on voittanut 45 kisastaan 16, Ogier 34 kilpailustaan 10. Suomalaisen voittoprosentti on ollut kuusi yksikköä parempi (35–29).

Kreikan MM-rallissa Ogier lähtee perjantaina reitille toisena ja Rovanperä kolmantena, joten starttietu ensimmäisenä täytenä kisapäivänä on tällä kertaa suomalaisella.

Kreikan MM-ralli käynnistyy testierikoiskokeella torstaina kello 8.01. Ensimmäinen kisaerikoiskoe käydään torstai-iltana kello 18.05 alkaen.