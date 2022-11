Ainakin noin 15 000 Vastaamon tietomurron uhria on jättänyt tekemättä tärkeän ilmoituksen – korvauksetkin voivat jäädä saamatta

Tähän mennessä noin 22 000 psykoterapiakeskus Vastaamon entistä asiakasta on tehnyt rikosilmoituksen tietomurrosta. Rikosilmoituksen tehneistä vain noin 7100 on antanut tapaukseen liittyen lausuman poliisin sähköisessä asiointipalvelussa.

– Lausunto on vahvistus siitä, että tullaan rikosprosessissa pyytämään rangaistusta tekijälle sekä esittämään korvausvaatimuksia. Nämä ovat vaatimuksia, joita rikosprosessissa etenkin asianomistajan odotetaan esittävän, Leponen selittää.

Lausumalomake on avoinna poliisin sähköisessä asiointipalvelussa vain tietomurrosta rikosilmoituksen tehneille poliisin. Myös rikosilmoituksen voi vielä tehdä, mikäli sellaista ei ole tehnyt.

Poliisi etsii nimensä vaihtanutta miestä

Julius Kivimäki -nimellä julkisuudessa tunnettu mies on aiemmin syyllistynyt petos- ja tietoverkkorikoksiin alaikäisenä, mistä hänet on myös tuomittu. Joiltain osin rikoksia käsitellään edelleen hovioikeudessa.

Nyt nuoresta miehestä on annettu eurooppalainen pidätysmääräys sekä kansainvälisen poliisijärjestö Interpolin ”Red Notice”, joka on myös eräänlainen etsintäkuulutus.

Tutkinnanjohtaja Leponen kertoo, ettei poliisi ole toistaiseksi tavoittanut nuorukaista. Poliisi on kuitenkin jatkanut jutun esitutkintaa ja pyrkii löytämään miehen omien tutkintatoimiensa kautta.

"Yhteystietoja ei ole ollut"

Kivimäki on itse kommentoinut tapauksen viimeisimpiä käänteitä ja asiaa koskevaa uutisointia Twitterissä jonkin verran.

Hän on esittänyt muun muassa väitteitä, joiden mukaan hän olisi ollut jo aiemmin, ennen henkilöllisyytensä julkituloa, yhteydessä KRP:n tutkinnanjohtaja Leposen kanssa.

– Emme me lähde julkisesti ottamaan kommentteihin kantaa.

Poliisi tutkii muiden osuutta

– Kyllä minä siihen uskon. On hankala sanoa mitään prosenttilukua (todennäköisyydelle), mutta uskon siihen, että viranomaistoiminta ja yhteistoiminta kansainvälisessä ympäristössä on tehokasta, ja että näillä etsintäkuulutuksilla on oma tehokkuutensa.