Ruotsalaista rikollispomo Ismail ”Mansikka” Abdoa määrättiin tänään vangittavaksi Helsingin käräjäoikeudessa.

Abdo määrättiin vangittavaksi todennäköisin syin epäiltynä törkeistä huumausainerikoksista.

Abdoa vaadittiin vangittavaksi poissaolevana, koska hän on tällä hetkellä Turkin viranomaisten hallussa. Ruotsin poliisi on halunnut Abdoa Ruotsiin vastaamaan syytteisiin rikoksista.

Ruotsin syyttäjäviranomainen on todennut, ettei Abdoa voida luovuttaa, sillä hänellä on Turkin kansalaisuus. SVT:n mukaan Ruotsi on yrittänyt siirtää syytteeseenpanoa Turkkiin.

Suomessa vangitsemista vaati keskusrikospoliisi. Abdoa epäillään Suomessa kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta, jotka ovat tapahtuneet Helsingissä viime vuoden keväänä.

STT uutisoi KRP:n tutkinnasta heinäkuussa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Abdo itse on päätynyt rikoksesta epäiltynä esitutkintapöytäkirjaan asti Suomessa.

Tunnetaan jengien välisestä väkivallasta

Abdo tuli tunnetuksi hänen ja Rawa Majidin eli "Kurdiketun" välillä Ruotsissa leimahtaneista äärimmäisistä väkivaltaisuuksista. He johtivat aiemmin Foxtrot-nimistä rikollisverkostoa, kunnes he vuonna 2023 riitautuivat.

Majid jäi Foxtrotin johtoon, ja Abdo ryhtyi johtamaan siitä irtaantunutta Rumba-ryhmää. KRP:n tutkinnanjohtaja Marko Heinonen sanoi heinäkuussa STT:lle, että teiden erkanemisen jälkeen Abdon merkitys Suomessa on lisääntynyt.

– Arvioiden mukaan Rumban vaikutus Suomen rikolliseen kenttään on tällä hetkellä huomattavasti isompi kuin Foxtrotin.

Abdon vangitsemisvaatimuksesta uutisoi aiemmin Yle.

Juttua päivitetty 14.10.2025 kello 16.01: Abdo määrättiin vangittavaksi poissaolevana todennäköisin syin epäiltynä törkeistä huumausainerikoksista.