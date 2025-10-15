Aiemman esitutkintapöytäkirjan mukaan Suomeen tuotiin amfetamiinia, MDMA:ta ja ekstaasia.

Ruotsalaisen rikollisverkoston johtohahmoa Ismail Abdoa epäillään STT:n tietojen mukaan huumeista, joista kaksi ruotsalaismiestä istuu jo vuosien vankeusrangaistuksia.

Helsingin käräjäoikeus vangitsi nimimerkkiä "Mansikka" käyttävän Abdon eilen poissaolevana epäiltynä kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta. Vangitsemisvaatimus oli salainen, joten keskusrikospoliisin (KRP) tutkinnanjohtaja Marko Heinonen ei kommentoinut rikosepäilyjä tarkemmin.

Abdo otettiin kesällä kiinni Turkissa. Seuraavaksi syyttäjä laatii kansainvälisen pidätysmääräyksen tämän saamiseksi Suomeen.

Suomen poliisilla on aiemmin ollut viitteitä Abdon osallisuudesta Suomessa tapahtuneisiin rikoksiin. Kyseessä on nyt kuitenkin ensimmäinen kerta, kun Abdo itse on päätynyt Suomessa rikoksesta epäiltynä esitutkintapöytäkirjaan asti.

Myös Kurdiketun lapsuudenystävä

Tekoaika Abdon vangitsemisen perusteena olevissa epäillyissä huumerikoksissa täsmää KRP:n aiemman esitutkinnan huume-eriin. Jutun pöytäkirjassa myös viitataan suoraan Abdoon.

Toinen sittemmin tuomion saanut ruotsalaismies kertoi kuulustelussaan kuuluneensa aiemmin Foxtrot-rikollisjärjestöön ja siirtyneensä myöhemmin Mansikan alaisuuteen. Hän sanoi tuntevansa sekä Abdon että Foxtrotin johtajan Rawa Majidin eli "Kurdiketun" lapsuudesta asti.

– Ismail Abdo on se, jolle olen tehnyt töitä tässä jutussa. – – Hän pyörittää organisaatiota puhelimella. Olen varma, että Abdo asuu Turkissa. En ole varma hänen tämän hetkisestä sijainnista, mies sanoi kuulustelussa viime vuoden elokuussa.

Abdo ja Majid johtivat yhdessä Foxtrotia, kunnes he riitautuivat vuonna 2023. Äärimmäisissä väkivaltaisuuksissa kuoli useita ihmisiä. Foxtrotista irtautunutta Abdon rikollisverkostoa kutsutaan Rumbaksi.

"Rahoja ohjataan sovelluksilla"

Välikäsi kertoi kuulustelussa, että hänen roolinsa Abdon organisaatiossa oli "middle man", niin sanottu välikäsi. Hänen tehtävänään oli vastaanottaa huumetilauksia suomalaisilta, sopia toimitusosoitteet ja välittää ne kuriireille sekä hoitaa huumeista saadut rahat eteenpäin, pöytäkirjassa sanotaan.

– Rahaliikenne organisaatiossa hoituu vähän niin kuin Forexilla. Esimerkiksi voin vaikka pyytää siirtämään rahaa Suomesta Espanjaan ja saada missä valuutassa vain. Se on vaikea selittää, mutta siinä on osallisena rahakuriireja. Rahaliikennettä ohjataan puhelinsovelluksilla, mies sanoi.

Hän kertoi myös syyn, miksi ruotsalaisverkostot tuovat huumeita Suomeen.

– Suomessa huumausainemarkkinat ovat omanlaatuiset ja kaikki on kallista. Ruotsissa kaikki on nykyään niin halpaa, että se ei ole niin kannattavaa.

Vuosien vankeustuomiot

Välikäsi tuomittiin tammikuussa Helsingin käräjäoikeudessa yli yhdeksän vuoden vankeuteen yhteensä 30 amfetamiinikilon, kymmenen MDMA-kilon ja 20 000 ekstaasitabletin maahantuonnista ja levityksestä. Myös toinen ruotsalaismies sai vuosien vankeustuomion. Oikeuden mukaan hän osallistui ekstaasin tuontiin ja levitykseen. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Samassa tutkinnassa KRP epäili ruotsalaismiesten valmistelleen pommi-iskua Tampereen Bandidosta vastaan. Poliisin mukaan kerhotilalla oli tarkoitus räjäyttää kaksi termospommia ja ampua sarjatuliaseella. Toimeksianto iskuun tuli poliisin mukaan Abdolta.

– Pomo eli Abdo halusi että laitettaisiin kaksi pommia kerhotilalle, toinen kerhotilan ulkopuolelle ja toinen pommi auton alle. Sitten olisi ollut vielä tarkoitus ampua kerhon presidentin taloa, kertoi välikäsi kuulustelussaan.

Käräjäoikeuden mukaan syytetyillä oli motiivi iskulle ja sellaisesta oli keskusteltu useiden päivien ajan. Miesten ei kuitenkaan näytetty tehneen konkreettisia valmistelutoimia iskun toteuttamiseksi, joten oikeus päätyi hylkäämään syytteet.