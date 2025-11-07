Kurditaustaisten miesten epäillään rahoittaneen kurdien separatistijärjestö PKK:ta.
Helsingin käräjäoikeus vangitsi perjantaina kolme ihmistä epäiltyinä todennäköisin syin terroristiryhmän rahoittamisesta, kertoo keskusrikospoliisi (KRP). Epäillyt otettiin kiinni alkuviikosta Ruokolahdella Etelä-Karjalassa.
Miehet ovat 48-, 57- ja 58-vuotiaita. Helsingin Sanomien mukaan kurditaustaisten miesten epäillään rahoittaneen kurdien separatistijärjestö PKK:ta. Lehden tietojen mukaan rikosepäilyyn liittyy myös rahan keräämistä kurdiyhteisöltä.
Käräjäoikeuden tietojen mukaan epäillyt rikokset olivat tapahtuneet Helsingissä ja jatkuneet tämän viikon maanantaihin asti. Nuorimman miehistä epäillään syyllistyneen rikoksiin maaliskuusta alkaen ja 57-vuotiaan miehen parin päivän ajan marraskuun alussa. Vanhinta miehistä epäillään terroristiryhmän rahoittamisesta vuoden 2023 lokakuusta alkaen.
Miehillä ei ole tällä vuosikymmenellä Helsingin käräjäoikeudessa annettuja tuomioita rikoksista.
KRP tutkinut jo alkuvuodesta asti
Epäillyn rikoskokonaisuuden tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Mikko Laaksonen vahvistaa poliisin tiedotteessa, että alkuviikon aikana tehdyt kiinniotot ja kotietsintäoperaatiot liittyvät käynnissä olevaan esitutkintaan. Tutkinta on hänen mukaansa ollut käynnissä keskusrikospoliisissa vuoden alusta lähtien.
Laaksonen ei halunnut kommentoida STT:lle rikosepäilyjä tarkemmin. KRP kertoi rikosepäilyistä ensimmäisen kerran tiistaina. Poliisin tiedotteen mukaan esitutkinta jatkuu ja sen sisällöstä tullaan tiedottamaan tarkemmin, kun se on mahdollista.
Vuonna 1978 Ankarassa perustettu PKK aloitti aseellisen taistelun itsenäisen kurdivaltion puolesta vuonna 1984. Taisteluissa ja pommi-iskuissa on sen jälkeen kuollut noin 40 000 ihmistä. Muun muassa Euroopan unioni on luokitellut PKK:n terroristijärjestöksi.
Toukokuussa PKK ilmoitti purkavansa organisaationsa ja lopettavansa aseellisen taistelun Turkin valtiota vastaan.