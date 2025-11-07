Juuri nyt Avaa

Toukokuussa PKK ilmoitti purkavansa organisaationsa ja lopettavansa aseellisen taistelun Turkin valtiota vastaan.

Vuonna 1978 Ankarassa perustettu PKK aloitti aseellisen taistelun itsenäisen kurdivaltion puolesta vuonna 1984. Taisteluissa ja pommi-iskuissa on sen jälkeen kuollut noin 40 000 ihmistä. Muun muassa Euroopan unioni on luokitellut PKK:n terroristijärjestöksi.

Laaksonen ei halunnut kommentoida STT:lle rikosepäilyjä tarkemmin. KRP kertoi rikosepäilyistä ensimmäisen kerran tiistaina. Poliisin tiedotteen mukaan esitutkinta jatkuu ja sen sisällöstä tullaan tiedottamaan tarkemmin, kun se on mahdollista.

Epäillyn rikoskokonaisuuden tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Mikko Laaksonen vahvistaa poliisin tiedotteessa, että alkuviikon aikana tehdyt kiinniotot ja kotietsintäoperaatiot liittyvät käynnissä olevaan esitutkintaan. Tutkinta on hänen mukaansa ollut käynnissä keskusrikospoliisissa vuoden alusta lähtien.

Miehillä ei ole tällä vuosikymmenellä Helsingin käräjäoikeudessa annettuja tuomioita rikoksista.

Käräjäoikeuden tietojen mukaan epäillyt rikokset olivat tapahtuneet Helsingissä ja jatkuneet tämän viikon maanantaihin asti. Nuorimman miehistä epäillään syyllistyneen rikoksiin maaliskuusta alkaen ja 57-vuotiaan miehen parin päivän ajan marraskuun alussa. Vanhinta miehistä epäillään terroristiryhmän rahoittamisesta vuoden 2023 lokakuusta alkaen.

Miehet ovat 48-, 57- ja 58-vuotiaita. Helsingin Sanomien mukaan kurditaustaisten miesten epäillään rahoittaneen kurdien separatistijärjestö PKK:ta. Lehden tietojen mukaan rikosepäilyyn liittyy myös rahan keräämistä kurdiyhteisöltä.

Korkein oikeus esti luovutuksen

Turkki pyysi viime vuoden helmikuussa Suomea luovuttamaan henkilön, jolla on sama nimi ja syntymäaika kuin 58-vuotiaalla miehellä. Todennäköisesti on siis kyse samasta ihmisestä.

Korkein oikeus totesi viime vuoden kesällä, että miehen luovuttamiselle on este, sillä hän voisi joutua henkeään tai vapauttaan uhkaavan vainon kohteeksi. Tämän vuoksi Suomi ei luovuttanut miestä Turkkiin.