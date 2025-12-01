Suomalainen keksintö on voittanut EU:n rikoksentorjuntakilpailun. Raadin mukaan ideaa voidaan hyödyntää myös muissa maissa.
Suomessa kehitetty huijauspuheluiden ja verkkopetosten estotoiminta on voittanut Euroopan rikoksentorjuntakilpailun.
Menetelmä estää soittajan puhelinnumeron väärentämisen ja pysäyttää huijauspuhelut ennen kuin ne tavoittavat potentiaaliset uhrit. Erityisenä etuna on, että näin voidaan suojella haavoittuvia ryhmiä.
Kisan tuomaristo arvosti hankkeessa tehtyä laajaa yhteistyötä, siitä saatuja hyviä tuloksia ja tilannetorjunnan keinoja, oikeusministeriö kertoo tiedotteessaan.
Ratkaisun käyttöönotto on oikeusministeriön mukaan vähentänyt merkittävästi rikosten määrää ja rikoshyötyä.
Lue myös: Poliisi varoittaa uudenlaisesta huijauksesta – pankin turvahenkilönä esiintynyt vei naiselta 24 000 euroa
Siirrettävissä myös muihin maihin
EU:n rikoksentorjuntakilpailun raati arvioi ratkaisun olevan siirrettävissä myös muihin maihin, jos sääntely-ympäristö sen mahdollistaa.
Kaiken kaikkiaan raati piti ohjelmaa tehokkaana ja tulevaisuuteen suuntautuvana vastauksena huijaussoittoihin liittyviin petoksiin.