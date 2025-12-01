Juuri nyt Avaa

Kaiken kaikkiaan raati piti ohjelmaa tehokkaana ja tulevaisuuteen suuntautuvana vastauksena huijaussoittoihin liittyviin petoksiin.

EU:n rikoksentorjuntakilpailun raati arvioi ratkaisun olevan siirrettävissä myös muihin maihin, jos sääntely-ympäristö sen mahdollistaa.

Ratkaisun käyttöönotto on oikeusministeriön mukaan vähentänyt merkittävästi rikosten määrää ja rikoshyötyä.

Kisan tuomaristo arvosti hankkeessa tehtyä laajaa yhteistyötä, siitä saatuja hyviä tuloksia ja tilannetorjunnan keinoja, oikeusministeriö kertoo tiedotteessaan.

Menetelmä estää soittajan puhelinnumeron väärentämisen ja pysäyttää huijauspuhelut ennen kuin ne tavoittavat potentiaaliset uhrit. Erityisenä etuna on, että näin voidaan suojella haavoittuvia ryhmiä.

Suomessa kehitetty huijauspuheluiden ja verkkopetosten estotoiminta on voittanut Euroopan rikoksentorjuntakilpailun.

Suomalaiskeksintö estää soittajan puhelinnumeron väärentämisen ja pysäyttää huijauspuhelut ennen kuin ne tavoittavat uhrinsa. Kuvituskuva. Lehtikuva

Ratkaisun teknisestä toteutuksesta vastasi Elisa. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom koordinoi hanketta ja antoi määräyksen ratkaisun käyttöönotosta Suomessa.

Ongelman kartoituksessa ja ratkaisussa tehtiin laajaa yhteistyötä myös keskusrikospoliisin ja muiden toimijoiden kanssa.