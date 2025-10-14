Poliisi yrittää saada ruotsalaisen rikollispäällikön Ismail ”Mansikka” Abdon Turkista Suomeen, vaikka Ruotsi ei siinä onnistunut.

Helsingin käräjäoikeudessa vangittiin tänään poissaolevana ruotsalainen rikollispomo Ismail ”Mansikka” Abdo. Abdo määrättiin vangittavaksi todennäköisin syin epäiltynä Helsingissä tehdyistä törkeistä huumausainerikoksista.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Heinonen keskusrikospoliisista kertoo MTV Uutisille, että rikollisjärjestön johtajana miehen epäillään järjestelleen ryhmän rikollista asioita, mahdollistaneen sen toiminnan ja käskeneen ihmisiä tekemään erilaisia tehtäviä. Tavoitteena on ollut johtajalle itselleen saatava hyöty.

Abdo tuli tunnetuksi hänen ja Rawa Majidin eli "Kurdiketun" välillä Ruotsissa leimahtaneista äärimmäisistä väkivaltaisuuksista.

He johtivat aiemmin Foxtrot-nimistä rikollisverkostoa, kunnes miehet vuonna 2023 riitautuivat. Majid jäi Foxtrotin johtoon, ja Abdo ryhtyi johtamaan siitä irtaantunutta Rumba-ryhmää.

Turkki ei ole suostunut luovuttamaan Mansikkaa

Abdo on tiettävästi Turkin viranomaisten hallussa. Ruotsin viranomaiset ovat halunneet hänet Ruotsiin vastaamaan rikossyytteisiin, mutta Turkki on tiettävästi kieltäytynyt Abdon luovuttamisesta, koska tällä on Turkin kansalaisuus.

Onko Suomessa järkeä vaatia rikollispomoa vangittavaksi poissaolevana, jos länsinaapurimmekaan ei ole saanut häntä oikeuteen vastaamaan teoistaan?

Marko Heinonen vastaa MTV Uutisille ajattelevansa toisella tavalla. Hän sanoo, että kun on näyttöä, että ihminen on syyllistynyt rikokseen Suomessa, niin pyritään etenemään siihen pisteeseen, johon Suomessa voidaan.

Vangitsemista seuraa hänen mukaansa todennäköisesti kansainvälisen pidätysmääräyksen vaatimat toimet ja sen maan lähestyminen, jossa epäillyn epäillään oleskelevan.

– Minkä ratkaisun maa tekee, se on heidän ratkaisunsa, mutta kyllä se tie on käytävä loppuun, Heinonen sanoo.

Julkisuudessa kerrotun mukaan Ruotsissa on pohdittu, että rikosasian syytteeseenpano siirrettäisiin Turkkiin, jos rikoksesta epäiltyä ei saada sieltä siirrettyä Ruotsiin.

Heinonen sanoo, että hänen on vaikea kommentoida Ruotsin ja Turkin välistä kanssakäymistä, mutta toteaa, että Ruotsin harkitsema ratkaisu on yksi osa keinovalikoimaa, joka tulee pohdittavaksi, jos luovutuksesta kieltäydytään.

Hän korostaa kuitenkin, että Suomen viranomaiset haluavat saada henkilöt vastaamaan teoistaan suomalaiseen vankilaan. Jos oikeusprosessi siirtyy toiseen maahan, pitäisi suomalaisella viranomaisella olla tiedot siitä, millaisia rangaistuksia teosta maassa annetaan ja millaisessa vankilassa rangaistusta kärsitään.

Toistaiseksi viranomaisprosessit Abdon saamiseksi oikeuden eteen jatkuvat. Kantavana ajatuksena on, että tämä saadaan jossain aikaikkunassa vastaamaan teoistaan.