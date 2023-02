Ranska päätti luovuttaa Vastaamo-epäillyn Suomeen – KRP: "Tulee pitkä hikinen kevät" 

Vastaamo-jutun tutkinnanjohtaja Marko Leponen kertoi MTV Uutisille torstaina aamupäivällä, että poliisikin on asiassa mediatietojen varassa.

Mitä seuraavaksi tapahtuu?

– Meillä asiaa hoitaa kansainvälinen yksikkö. He sopivat keskenään aikataulusta, ja varmastikin aika pitkälti luovuttavan maan aikataulun mukaan edetään, Leponen sanoo.

– Samassa yhteydessä selvitetään, haluavatko he tuoda luovutettavan henkilön vai että hänet noudetaan, hän jatkaa.

Edessä uusi vangitsemiskäsittely – sitten kuulustelut

Kun Kivimäki lopulta saapuu Suomen maaperälle, poliisi tulee pyytämään käräjäoikeudelta, että poissaolevana tutkintavankeuteen määrätty mies passitetaan konkreettisesti tutkintavankeuteen. Asiassa on siis pidettävä uusi vangitsemiskäsittely.

Työtä riittää, sillä esitutkinta on poikkeuksellisen laaja. Tapaus koskettaa kymmeniä tuhansia psykoterapiakeskus Vastaamon entisiä asiakkaita, joiden henkilökohtaisimpia tietoja vuodettiin verkkoon syksyllä 2020. Asianomistajia, joiden näkemykset on huomioitava, on siis valtava määrä.