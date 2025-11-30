Ruotsissa Active Clubilla on yhteyksiä muun muassa jalkapallon ultrakannattajiin.

Keskusrikospoliisin (KRP) mukaan äärioikeistolaiset kamppailu-urheilukerhot tai järjestäytynyt äärioikeisto ryhminä ei aiheuta tällä hetkellä väkivallan uhkaa Suomessa. Toimintaan saattaa kuitenkin liittyä yksilöitä tai pienryhmiä, jotka voivat radikalisoitua ja aiheuttaa väkivaltaa ja muita uhkatilanteita.

Eri puolille Suomea levinneet nuorten miesten kamppailukerhot Active Clubit voivat KRP:n mukaan toimia alustana radikalisoitumiselle. KRP pyrkii ennalta estävässä työssä seuraamaan, miten ryhmien toiminta etenee.

STT haastatteli tähän juttuun rikoskomisario Jyri Hiltusta, jonka johtaman toiminnon tehtävänkuvaan kuuluu muun muassa poliisiyksiköiden ja muiden viranomaisten tukeminen motivoituneen vakavan kohdennetun väkivallan paljastamisessa. Lisäksi haastattelussa oli muita kyseisen valtakunnallisen riski- ja uhka-arviotoiminnon asiantuntijoita, jotka esiintyvät työnsä luonteen takia nimettöminä.

KRP:n mukaan Active Clubin toimintaa havaittiin Suomessa jo vuonna 2022.

– Toiminnasta oli viitteitä, mutta ensimmäisen klubin osalta ilmoitus ja sosiaalisen median julkaisujen aloittaminen on ollut syksyllä 2023, mikä voidaan nähdä sellaisena virallisena toiminnan alkamisena, ryhmän asiantuntija sanoo.

Syksyn 2023 jälkeen paikallisia kerhoja on tullut lisää ja KRP:n mukaan verkoston toiminta on jatkuvasti lisääntynyt. Kerhoja on julkisten lähteiden perusteella kahdeksan ja jäseniä joitain kymmeniä.

Ei vakavia rikoksia

Ruotsalaisen äärioikeistoa seuraavan raportin mukaan lähes puolet paikallisen Active Clubin jäsenistä on tuomittu rikoksista. Esimerkiksi marraskuussa neljä Aktivklubb Sverigeen liittyvää nuorta miestä rasistisista pahoinpitelyistä Tukholmassa.