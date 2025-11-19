Keskusrikospoliisi kertoo saaneensa valmiiksi laajan ihmiskauppatutkinnan, jonka epäillyt kuuluvat sukulaisuuteen perustuvaan rikollisverkostoon.
Yhteensä 16:ta Suomen kansalaista epäillään törkeästä ihmiskaupasta ja kymmenistä törkeistä petoksista.
Poliisin mukaan epäillyt järjestelivät noin 20 heikossa sosioekonomisessa asemassa ollutta uhria Ruotsista Suomeen, jossa heidän nimissään tehtiin useita petoksia.
Petoksilla saatiin poliisin mukaan noin 750 000 euron rikoshyöty.
Tutkinta sai alkunsa toisen rikosasian tutkinnan yhteydessä Kajaanissa, missä autotallin ikkunattoman tilan lattialta löytyi runkopatja.
Juttu täydentyy.