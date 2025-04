Ronnie O'Sullivanilta paljastus tulevasta – yllättävä viesti maailmanmestarille: "Anna minulle 4–5 kuukautta"

Snookerlegenda Ronnie O'Sullivan täyttää 50 vuotta kuluvan vuoden joulukuussa. TNT:n Sportsin haastattelussa legenda pohdiskeli, mitä voisi tehdä uransa päätyttyä. Esiin nousi kiinnostus valmentamiseen.

Urallaan muun muassa seitsemän maailmanmestaruutta voittaneen O'Sullivanin osallistuminen ensi viikolla alkavaan MM-turnaukseen on ollut kuuma puheenaihe viime ajat. O'Sullivan on vakuuttanut uransa jatkuvan ja kertonut tekevänsä päätöksensä osallistumisesta aivan turnauksen kynnyksellä.

Kun ura joskus tulee päätökseen, voisi valmentaminen kiinnostaa englantilaista. O'Sullivan pohdiskeli tulevia kuvioitaan TNT Sportsin haastattelussa.

– Haluaisin auttaa jotain nuorta pelaajaa kehittymään, O'Sullivan sanoi.

– Mutta haluaisin myös työskennellä huippupelaajan kanssa. Sellaisen, joka haluaa voittaa maailmanmestaruuden, ja jonka uskon pystyvän voittamaan maailmanmestaruuden. Auttaa tuomaan jotain hänen peliinsä.

O'Sullivan uskoo, että olisi hyvä "kasvattaja" nuorelle pelaajalle. Häntä kuitenkin kiehtoo ajatus valmiin pelaajan auttamisesta samaan tapaan kuin entinen pelaaja Ray Reardon auttoi häntä.

Kuusinkertainen maailmanmestari Reardon tuli O'Sullivanin avuksi vuonna 2004 tämän voitettua jo ensimmäisen maailmanmestaruutensa vuonna 2001.

– Haluaisin myös jonkun, joka olisi enemmän tai vähemmän valmis, mutta tehdä hänen kanssaan niin kuin Ray Reardon teki minun kanssani. Tuoda hieman ekstraa. Sillä oli massiivinen merkitys pelilleni, O'Sullivan kiitteli viime vuoden heinäkuussa 91-vuotiaana syöpään kuollutta Reardonia.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Viime vuonna kuollut Ray Reardon (vas.) tuli Ronnie O'Sullivanin mentoriksi vuonna 2004.Credit: Trevor Smith / Alamy Stock Photo

"Mielenkiintoinen tapaus"

Kysyttäessä O'Sullivan nostaa esiin yhden huipputason pelaajan, jonka kanssa työskentely olisi mielenkiintoista.

– Luca Brecel olisi mielenkiintoinen tapaus. Mutta en ole varma, onko hän sellainen, jota todella pystyisi valmentamaan. Monella tapaa, O'Sullivan sanoo.

– Minusta hänen pelissään on käytännössä kaikki. Olisi pelottavaa kajota Lucan kaltaisen pelaajan peliin, koska hän on sellainen luonnonlahjakkuus.

Brecelistä tuli historian nuorin pelaaja snookerin MM-kilpailuissa vuonna 2012, kun hän 17-vuotiaana selvitti tiensä pääsarjaan. Vuonna 2023 belgialainen voitti ensimmäisen maailmanmestaruutensa kaataen turnauksessa joukon legendoja, Mark Selbyn, Mark Williamsin ja O'Sullivanin.

Maailmanmestaruuden jälkeen Brecelin ura on lähtenyt sivuraiteille, ja keskittyminen on lipsunut muihin asioihin. Brecel on maailmanrankingissa vielä sijalla seitsemän, mutta suunta on alaspäin.

O'Sullivan sanoo ymmärtävänsä, miksi Brecelin on vaikea keskittyä "snookerpelaajan elämään". Edestakainen matkustaminen Belgiasta turnauksiin on kuluttavaa. Suuri osa snookerkilpailuista järjestetään Isossa-Britanniassa.

O'Sullivanilla vaikuttaisi jo olevan suunnitelma valmiina Brecelin varalle.

– Anna minulle 4–5 kuukautta vuodessa, jolloin omistaudut täysin snookerille. Harjoittelet kolmesta neljään tuntia joka päivä, käyt salilla, teet kaikkea, pelaat turnauksissa.

– Lopun vuodesta pelaat, jos haluat pelata. Jos et halua, et pelaa. Ei ongelmaa. Minusta, jos hän vain keskittyisi tuohon intensiiviseen jaksoon, olisi ok ottaa (muuten) rennommin. Hänen ei tarvitse pelata joka päivä.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Belgialainen vuoden 2023 maailmanmestari Luca Brecel (oik.) olisi Ronnie O'Sullivanin mielestä mielenkiintoinen valmennettava.Credit: PA Images / Alamy Stock Photo

O'Sullivanin mielestä Brecel tarvitsisi yhden kunnollisen vuosittaisen harjoitusleirin, joka voisi kestää syyskuusta joulukuun loppuun.

– Lucan kaltaisen pelaajan ei tarvitse painaa koko ajan, O'Sullivan sanoo.

– Tammikuusta eteenpän voisi valita, mitä tahtoo. Ei tarvitse pelata kaikkia turnauksia, mutta kauden alusta on lähdettävä voimalla ja annettava kaikki, mitä on. Se olisi minusta viisas tapa hänelle lähestyä tilannetta.