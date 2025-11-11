Snookertähti Shaun Murphy antoi murskakritiikin turnausjärjestäjille, kun englantilaistaituri hävisi Lei Peifanille erin 1–4 Champion of Champions -turnauksen avauskierroksella maanantaina.

Kuluvan kauden aikana hyvin pelannut ja yhden turnauksen voittanut Murphy oli kaukana parhaasta tasostaan Englannin Leicesterissä pelatussa ottelussa. Hänellä oli alla rankka matkustusrupeama Kiinasta, jossa hän pelasi International Championship -kisaa vielä viime torstaina.

– Olen ylpeä siitä, että käyttäydyn aina ammattimaisesti ja suhtaudun peliin suurella kunnioituksella. Se, miten (turnausjärjestäjä) Matchroom on kohdellut minua tässä turnauksessa, on halveksittavaa, Murphy kihisi ITV Sportille.

– Tässä turnauksessa pelikaavio ja -ryhmät valkataan. Sain tietää 48 tuntia sitten, kesken 36-tuntisen maratonkotimatkan Kiinasta, että pelaan tänään.

Murphy hämmästeli sitä, miksi Mark Allenia, Alfie Burdenia ja Mark Williamsia – jotka eivät pelanneet lainkaan Kiinassa – sekä yhtä Kiinan-kisasta varhaisessa vaiheessa pudonnutta pelaajaa ei voitu laittaa pelaamaan maanantaina.

– Mielestäni he nolasivat itsensä kohtelemalla minua niin julkeasti, vuoden 2005 maailmanmestari kritisoi kisajärjestäjiä.

– Tämä on täyttä pilkkaa turnausta kohtaan. Minut häpäistiin.