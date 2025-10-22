Snookertähti Judd Trump on avautunut maailmankiertueen huonoista peliolosuhteista.
Trump varmisti tiistaina paikkansa Northern Ireland Open -turnauksen neljännesvälierissä 4–2-voitolla Jackson Pagesta, mutta englantilaistähti tarttui kommenteissaan negatiiviseen asiaan.
Trumpin mukaan olosuhteet Waterfront Hall -areenalla Belfastissa olivat vielä avauskierroksella hyvät, mutta otteluun Pagea vastaan oli tapahtunut iso muutos.
– Areenalla oli todella kosteaa ja kylmää. Pöydän lämmitys ei toiminut, Trump luetteli TNT Sportsille.
– Pöydällä pelataan paljon, ja verkaa huolletaan silitysraudalla liikaa.
Trumpin mukaan olosuhteet ovat vaihdelleet paljon pitkin kautta. Yleisilme on ollut negatiivinen.
– Olen ollut pulassa. Olosuhteet ovat olleet äärimmäisen huonot, ja todella raskaat. Lyönneissä alakierrettä on vaikea saada puremaan.