Tähtipelaaja Ronnie O'Sullivanin poukkoileva tyyli snookerkiertueella puhuttaa jälleen. Lajia vuosikaudet Suomessa selostanut Aki Kauppinen ei uskalla enää sanoa mitään varmaksi englantilaistaiturin kohdalla.

MTV Urheilukin uutisoi tällä viikolla Ronnie O'Sullivanin talkSPORTille antamistaan kommenteista, joissa hän linjasi jättävänsä hyvin todennäköisesti väliin ensi tammikuussa pelattavan Masters-turnauksen. Lisäksi hän totesi pelaavansa todennäköisesti vain UK Championshissä ja Tour Champioshipissä ennen kevään MM-kisoja.

Päivää myöhemmin julkaistussa Metron artikkelissa O'Sullivan kuitenkin puhui ottavansa osaa myös tuleviin Kiinan-turnauksiin.

– Tulen pelaamaan Kiinan-turnauksessa, joka on Xi'an (Grand Prix). Toivottavasti pelaan myös turnauksen Nanjingissa ja toivottavasti olen mukana UK Championshipissä. Se on ainakin suunnitelmana, O'Sullivan kommentoi.

Seitsenkertaisen maailmanmestarin ohjelmaan onkin merkitty Xi'anin kisan karsintaottelu Iulian Boikoa vastaan ensi tiistaille. Nanjingissa pelataan International Championship -turnaus 2. marraskuuta alkaen. Siinäkin O'Sullivanin on selvitettävä vielä karsintapeli.

O'Sullivan, 49, on ottanut alkukaudella osaa vain kahteen kisaan. Vetäytymisilmoitukset ovat tulleet hyvin tutuiksi, vaikka hän vielä viime keväänä painotti panostavansa kilpapeliin ja antavansa itselleen hyvän mahdollisuuden menestyä MM-turnauksessa seuraavan kahden vuoden ikkunassa.

Suomen snookerääni Aki Kauppinen on seurannut käänteitä jo hieman huvittuneena.

– Tavallaan ihmetyttää, mutta pitkään ja tarkkaan seuranneena ei ihmetytä oikeastaan ollenkaan. Tätähän tämä on ollut jo pitkään. Hän voi sanoa jotain, ja kuitenkin tekee toisin, Kauppinen toteaa lajin ylivoimaisesta tähdestä.

O'Sullivan on jo vuosia puhunut siitä, että hän tykkää käydä kisoissa ja näytösotteluissa Kiinassa. Siellä liikkuvat isot rahat, ja pelaajalla on myös sponsorikytköksiä kohinalla nousevaan snookermarkkinaan.

Vaikka O'Sullivan sanoi Metrolle pelaavansa Xi'an Grand Prix -kisassa, toisen Kiinan-kisan kohdalla hän käytti jo sanaa "toivottavasti". Ja kuten viime kausina on useaan otteeseen nähty, O'Sullivanin vetäytymisilmoitus terveydellisiin syihin vedoten voi tulla vuorokautta ennen turnauksen alkua.

– Ihmettelen todella paljon, jos hän ei Kiinassa pelaisi, Kauppinen toteaa.

Selostaja hämmästelee myös O'Sullivanin antipatiaa erittäin arvostettua Masters-kutsuturnausta kohtaan. Kisaan pääsee vain maailmanrankingin 16 parasta, ja O'Sullivan on pelannut sen finaalissa huimat 14 kertaa. Titteleitä on ennätykselliset kahdeksan.

– Hän on asunut Lontoossa, tai Lontoon laitamilla. Masters pelataan Lontoossa. Hän menee kuitenkin mieluummin UK Championship -turnaukseen (Yorkiin) kuin Lontooseen, omiensa eteen.

Mastersissa ei jaeta rankingpisteitä, toisin kuin niitä rutkasti tarjoavassa UK Championship -kisassa. Kun O'Sullivan on pelannut vähemmän viime vuosina, pisteet ovat olleet hänelle entistä arvokkaampia, jotta hän pitää paikkansa maailman 16 parhaan joukossa, ja saa näin suoran paikan MM-kilpailuihin.