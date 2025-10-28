Snookerpelaaja Jack Lisowski ei meinannut uskoa todeksi uransa ensimmäistä rankingkisan voittoa.

Lisowski, 34, kaatoi Northern Ireland Openin finaalissa hyvän ystävänsä Judd Trumpin erin 9–8. Englantilainen oli ennen tätä ehtinyt hävitä kuusi rankingkisan loppuottelua – näistä kolme Trumpille.

– Minusta tuntuu, että menetän tajuntani. En ole koskaan tuntenut vastaavaa, Lisowski tunteili TNT Sportsin mukaan.

Lisowski kertoi unelmoineensa kyseisestä hetkestä 6–7-vuotiaasta lähtien. Voittotunnetta varjosti oman isän kuolema aiemmin tänä vuonna. Lisowski ylisti ystäväänsä Trumpia avusta vaikeina hetkinä.

– Olemme olleet ystäviä teini-ikäisistä lähtien. Hän oli seuranani Hong Kongissa kahdeksan kuukautta sitten, kun sai viestin isästäni. Olet ollut parempi ystävä kuin voisin koskaan toivoa, Lisowski sanoi Trumpille.

– Hän on yksi parhaista snookerpelaajista koskaan, mutta vielä parempi ystävä. Olet minulle käytännössä veli ja rakastan sinua.

Lisowski kertoi saaneensa sosiaalisessa mediassa vihaviestejä epäilijöiltään.

– Toivottavasti tämä on alku uralleni. Olen ollut ammattilaisena 14–15 vuotta, joten olen läpäissyt harjoittelujaksoni ja nyt olen täällä, Lisowski summasi.

Snookerkausi jatkuu International Championship -kisalla Kiinassa 2.–9. marraskuuta.