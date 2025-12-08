Mark Selby kukisti Judd Trumpin erin 10–8 snookerin suurturnauksen UK Championshipin finaalissa myöhään sunnuntaina. Ottelun 11. erässä tapahtui kummia.

Selby oli ottanut tukevan 6–2-johtoaseman päiväsessiossa, joten hän tuli iltajaksoon suosikkina. Hän voitti sen avauserän, mutta Trump teki finaalista vielä ottelun viemällä kolme seuraavaa.

Näistä eristä 11:s aiheuttaa keskustelua vielä pitkään. Selby oli erässä tappiolla pistein 25–48, kun hän laittoi Trumpin snookertilanteeseen. Trump joutui yrittämään osumaa punaiseen kohdepalloon juoksuttamalla lyöntipalloa toisen pään ja muutaman vallin kautta, ja hän epäonnistuikin kaksi kertaa.

Toisella kertaa Trump osui siniseen palloon, minkä jälkeen tuomari Olivier Marteel tuomitsi vapaapallon Selbylle. Trump oli kuitenkin vahvasti sitä mieltä, että punaisen pallon molemmat posket olivat näkyvissä, eikä kyseessä olisi vapaapallotilanne, mutta Marteel piti päänsä.

Kun Selby tuli tarkistamaan tilanteen, hän otti Trumpin kannan. Marteel pyörsi päätöksensä ja asetteli pallot takaisin paikoilleen Trumpin kolmatta yritystä varten. Yleisö antoi valtavat suosionosoitukset urheiluhengestä Selbylle, jolla olisi ollut loistava paikka viedä erä nimiinsä vapaapallon avulla.

Sitten tapahtui toinen ihme. Trump lähetti lyöntipallon kolmatta kertaa matkaan toisen päädyn kautta, mutta tällä kertaa hän osui punaiseen. Ja peräti niin, että se valui hiljalleen kulmapussiin.

– Voi hyvä luoja. Kaiken tämän jälkeen punainen meni pussiin. Vau, selostaja Dave Hendon totesi lähetyksessä.

– Eihän tällaista voi käsikirjoittaa. Mitä täällä oikein tapahtuu? Asiantuntija Neal Foulds summasi.

Video tilanteesta katsottavissa alla.

Trump voitti kyseisen erän ja seuraavankin, mutta Selby ei päästänyt vastustajaansa enää tasatilanteeseen. Hän varmisti mestaruuden 69 pisteen lyöntivuorolla 18. erässä.

– Mahtavaa. Ei ole helppoa voittaa yhtäkään näistä kolmesta arvoturnauksesta, kuten Judd sanoi. Olin edellisen kerran UK-finaalissa yhdeksän vuotta sitten, Selby iloitsi.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Selbyllä, 42, on nyt kasassa kolme UK-titteliä ja kaikkiaan kymmenen arvoturnausvoittoa (neljä maailmanmestaruutta, kolme Mastersia).

Trump päätti vuoden 2025 ilman rankingturnausvoittoa. Edellisen kerran hänelle kävi näin vuonna 2013.

– Mark päästi minut takaisin mukaan tähän finaaliin. En pelannut loistokkaasti.

– Mark oli kuitenkin paras pelaaja läpi viikon. Hän pelasi erinomaisesti, loppuvuoden lepoon ja harjoitteluun käyttävä Trump summasi.